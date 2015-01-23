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Descatalogado
El equipo ideal para fiestas
Monta la fiesta del siglo. Con los discos giratorios dobles del reproductor NTRX100 de Philips, puedes reproducir y cargar dos smartphones, así como mezclar y combinar música de las bibliotecas de los dispositivos. También puedes transmitir música de forma inalámbrica mediante Bluetooth gracias al emparejamiento en un solo toque mediante la tecnología NFC.
380 W
Disponible en toda la gama, la función NX Bass aumenta temporalmente los graves y la sonoridad al máximo. Pulsa el botón NX Bass para dar vida al sonido, crear increíbles efectos de iluminación y sentir los graves de los subwoofers resonando por tus huesos.
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Devin78
23/01/2015
Deutschland
Großartiger Sound. Party mit diesem "Monster" macht mächtig Spaß!
Erstklassige Verarbeitungsqualität, super Sound ... der Bass macht alles und jeden platt, schickes Design und innovative Technologien wie Near Field Communication und Bluetooth.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX100 HiFi-Minisystem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX100 HiFi-Minisystem
DomiDoL62
10/08/2017
France
Qualité de son exceptionnelle !!!
Cette mini chaîne a un son d'une très bonne qualité, c'est ce qui m'a fait craquer. Elle a un bel esthétique. Ce double système de branchement d'appareil permet de mixer tout ce que l'on peut connecter. On peut coupler une autre chaîne HI-FI avec une fiche RCA si l'on veut encore plus de puissance et de possibilité de modifier le son. La puissance ne permet pas de remplir une salle de concert mais dans une pièce normal, à une puissance correct la qualité des basses vous transportent. C'est ce qui m'a plu. Le passage des niveaux de basse DBB Off, 1,2,3 occasionne une coupure de son d'une seconde, je ne trouve pas ça agréable. il manque le réglage des graves et des aigues malgré l'équaliseur près programmé. Le NX BASS est complètement absurde. Il faut l'essayer pour comprendre. La FM est obsolète !!! Vu le prix, il fallait installer une Web Radio. Il faut être bien en face pour que la télécommande fonctionne. A l'allumage de la chaîne la puissance se met tout de suite à 17. C'est trop. Il n'y a pas de prise casque pour une écoute normal. La prise casque existante ne s'utilise que pour le mixage. Un peu lourde à transporter malgré les deux grosses poignées. Elle ne garde pas en mémoire la pause que l'on fait sur une clé USB quand on éteint la chaîne. Ca revient toujours au début du morceau car après un certain lapse de temps la chaîne s'éteint toute seule. En résumé : la superbe qualité du son et des basses permet un équilibre avec tous les défauts...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX100 Minichaîne hi-fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX100 Minichaîne hi-fi
Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.