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Descatalogado
ORD7105C/00
La radio Original
Deja que esta radio Original de Philips complete tu experiencia de audición Diseñada con el estilo de la icónica radio de Philips de 1955, permite reproducir y cargar iPods y iPhones, e incluye sintonizador FM estéreo.
Crema
Base para iPod/iPhone
Al conectar el iPod o iPhone, el reloj de éstos y el del sistema docking se sincronizan automáticamente. Gracias a esta función tan útil, no tendrás que configurar la hora de forma manual.
Inspirada en la radio Original de 1955, esta radio Original lleva más allá los elementos icónicos de la legendaria radio de Philips de 1955, también conocida como Philetta "254". En su momento, esta radio compacta sorprendió al público por su sencillo diseño, su potente sonido y su recepción cristalina. El legado radiofónico de Philips data de 1927. A lo largo de las décadas, muchos modelos se han convertido en artículos de radio icónicos y para coleccionistas.
3.0
de 4
1
Reseña
Kayan123
03/08/2014
Nederland
Het idee achter het toestel is goed.
Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.
Esta reseña se realizó para ORD7105C Original-radio
Esta reseña se realizó para ORD7105C Original-radio