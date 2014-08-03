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Radio Original

ORD7105C/10

3

| (1) Reseña

La radio Original

Deja que esta radio Original de Philips complete tu experiencia de audición Diseñada con el estilo de la icónica radio de Philips de 1955, permite reproducir y cargar iPods y iPhones, e incluye sintonizador FM estéreo.

Ver todos los beneficios

La radio Original

  • Crema

  • Base para iPod/iPhone

Sonido de alta fidelidad

La reinterpretación contemporánea del diseño icónico de Philetta

La reinterpretación contemporánea del diseño icónico de Philetta

Inspirada en la radio Original de 1955, esta radio Original lleva más allá los elementos icónicos de la legendaria radio de Philips de 1955, también conocida como Philetta "254". En su momento, esta radio compacta sorprendió al público por su sencillo diseño, su potente sonido y su recepción cristalina. El legado radiofónico de Philips data de 1927. A lo largo de las décadas, muchos modelos se han convertido en artículos de radio icónicos y para coleccionistas.

Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda

Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda

El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 4

1

Reseña

5
4
2
1

03/08/2014

Nederland

Nederland

Het idee achter het toestel is goed.

Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.

Esta reseña se realizó para ORD7105C Original-radio

Esta reseña se realizó para ORD7105C Original-radio

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