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Descatalogado
OTT2000B/12
Reproduce tus LP de nuevo
El tocadiscos original rememora el legendario Philips AG413 de 1965 y cuenta con un altavoz de alta eficiencia, tocadiscos equilibrado de forma dinámica y transmisión inalámbrica Bluetooth, así como copia USB para grabación MP3.
Bluetooth®
Tocadiscos para LP de vinilo
Grabación de LP, CD y FM en USB
4 W
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
3.5
de 4
12
Reseñas
SuperMarioBros
17/12/2016
España
Regreso al sonido del vinilo
Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OTT2000B Microcadena clásica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OTT2000B Microcadena clásica
dinav
04/02/2016
België
Comprador verificado
gevonden
we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
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FRADAN
25/09/2017
España
Excelente Diseño
Excelente diseño, varias funcionalidades, fácil uso. La calidad del sonido es regular.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OTT2000B Microcadena clásica
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