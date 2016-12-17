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Descatalogado

Microcadena clásica

OTT2000B/12

3.5

| (12) Reseñas

Reproduce tus LP de nuevo

El tocadiscos original rememora el legendario Philips AG413 de 1965 y cuenta con un altavoz de alta eficiencia, tocadiscos equilibrado de forma dinámica y transmisión inalámbrica Bluetooth, así como copia USB para grabación MP3.

Ver todos los beneficios

con tocadiscos y transmisión de música inalámbrica

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  • Bluetooth®

  • Tocadiscos para LP de vinilo

  • Grabación de LP, CD y FM en USB

  • 4 W

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

La reinterpretación contemporánea del diseño icónico retro

Sintonización digital FM con presintonías

Sintonización digital FM con presintonías

La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

12

Reseñas

2

17/12/2016

España

España

Regreso al sonido del vinilo

Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.

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Esta reseña se realizó para OTT2000B Microcadena clásica

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04/02/2016

België

België

Comprador verificado

gevonden

we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.

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Esta reseña se realizó para OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

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25/09/2017

España

España

Excelente Diseño

Excelente diseño, varias funcionalidades, fácil uso. La calidad del sonido es regular.

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