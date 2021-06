Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición

DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.