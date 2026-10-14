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Descatalogado

Reproductor de DVD portátil

PET716/12

5

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Películas en DVD y DivX® donde quiera que vayas

Siéntate, relájate y visualiza películas donde quiera que vayas con la pantalla LCD TFT de 7” PET716 de Philips. Disfruta de películas en DVD, DivX® y MPEG4, así como de música en MP3-CD y CD donde quiera que vayas, y contempla tus fotos JPEG en cualquier momento y lugar.

Ver todos los beneficios

Películas en DVD y DivX® donde quiera que vayas

  • Pantalla LCD panor. 17,8 cm/7"

  • Reproducción de DivX

Disfruta de películas en formato de pantalla panorámica de 16:9

Disfruta de películas en formato de pantalla panorámica de 16:9

Muestra y comparte tus películas y fotos digitales con tu familia y amigos. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición digital universal. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.

Reproduce música de MP3-CD, CD y CD-RW

MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que se puede reducir hasta 10 veces el tamaño de archivos de música digital sin degradar sustancialmente su calidad de audio. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música.

Reproduce películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4

Reproduce películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4

Con la ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX® en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX® es una tecnología de compresión de vídeo en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, por ejemplo, películas, avances de películas y vídeos musicales en soportes del tipo CD-R/RW, tarjetas de memoria y vídeo DVD. Los CD DivX® pueden reproducirse en determinados reproductores de DVD, grabadores de DVD y sistemas de cine en casa.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

14/10/2026

France

France

Lecteur dvd philips

Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PET716 Lecteur de DVD portable

Fecha de uso 2026-10-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PET716 Lecteur de DVD portable

Fecha de uso 2026-10-14

15/12/2020

Nederland

Nederland

Uitstekende DVD speler

Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke

Ventajas

Werkt op al mn DVD's supergoed

Contras

Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PET716 Draagbare DVD-speler

Fecha de uso 2018-12-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PET716 Draagbare DVD-speler

Fecha de uso 2018-12-15

21/07/2013

Nederland

Nederland

Speelt alle dvd's af

Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PET716 Draagbare DVD-speler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PET716 Draagbare DVD-speler

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