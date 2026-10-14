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Descatalogado
Películas en DVD y DivX® donde quiera que vayas
Siéntate, relájate y visualiza películas donde quiera que vayas con la pantalla LCD TFT de 7” PET716 de Philips. Disfruta de películas en DVD, DivX® y MPEG4, así como de música en MP3-CD y CD donde quiera que vayas, y contempla tus fotos JPEG en cualquier momento y lugar.
Pantalla LCD panor. 17,8 cm/7"
Reproducción de DivX
Muestra y comparte tus películas y fotos digitales con tu familia y amigos. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición digital universal. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.
MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que se puede reducir hasta 10 veces el tamaño de archivos de música digital sin degradar sustancialmente su calidad de audio. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música.
Con la ayuda de DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX® en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX® es una tecnología de compresión de vídeo en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, por ejemplo, películas, avances de películas y vídeos musicales en soportes del tipo CD-R/RW, tarjetas de memoria y vídeo DVD. Los CD DivX® pueden reproducirse en determinados reproductores de DVD, grabadores de DVD y sistemas de cine en casa.
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5.0
de 4
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Lilas rose 77
14/10/2026
France
Lecteur dvd philips
Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PET716 Lecteur de DVD portable
Fecha de uso 2026-10-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PET716 Lecteur de DVD portable
Fecha de uso 2026-10-14
Hylke
15/12/2020
Nederland
Uitstekende DVD speler
Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke
Ventajas
Werkt op al mn DVD's supergoed
Contras
Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PET716 Draagbare DVD-speler
Fecha de uso 2018-12-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PET716 Draagbare DVD-speler
Fecha de uso 2018-12-15
DVDjan
21/07/2013
Nederland
Speelt alle dvd's af
Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PET716 Draagbare DVD-speler
Sí, recomiendo este producto
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