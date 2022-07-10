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Descatalogado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

PT717/16

4.1
| (1249) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
ComfortCut
La afeitadora Philips PowerTouch añade energía a tu mañana. Las cuchillas ComfortCut te proporcionan un afeitado más cómodo. Con PowerTouch siempre finalizarás rápidamente tu aseo matutino.
Ver todos los beneficios

Afeitado rápido y cómodo

ComfortCut

  • Sistema de cuchillas ComfortCut

  • Cabezales flexibles

Las cuchillas ComfortCut ofrecen un afeitado suave y apurado

Las cuchillas ComfortCut ofrecen un afeitado suave y apurado

Las cuchillas ComfortCut disponen de bordes redondeados que se deslizan suavemente por la piel, por lo que siempre obtendrás un afeitado apurado y cómodo.

Flex & Float, se ajusta a las curvas de la cara y el cuello

Flex & Float, se ajusta a las curvas de la cara y el cuello

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado más suave.

Se limpia con agua.

Se limpia con agua.

Solo tienes que abrir los cabezales a presión y enjuagarlos bien bajo el grifo.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

1249

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

10/07/2022

España

España

Excelente producto

Despues de más de 14 Años de servicio, le he cambiado los cabezales y como el primer dia ! Magnífica Afeitadora ! Gracias Philips !

Ventajas

Afeitadora y apurado sin problemas

Contras

Me ha jubilado !!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco

18/10/2020

España

España

Comprador verificado

Recomendable

La tengo ya más de un año y funciona genial. Afeitado igual que con maquinilla pero sin irritar la piel. La duración de la batería es muy buena y en caso de acabarse puedes utilizarla con cable. Se limpia muy rápido.

Ventajas

Todo

Contras

Ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

12/08/2020

España

España

MUY BUENA CALIDAD PRECIO

AFEITA MUY BIEN. LA RECOMIENDO. MUY BUENA CALIDAD PRECIO. BUEN AFEITADO. ESTA MUY BIEN ESTA MAQUINA.

Ventajas

BUEN AFEITADO

Contras

NADA ESTA MUY BIEN ESTA MAQUINA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT717/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT717/16 Dry electric shaver

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