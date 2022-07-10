ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Un afeitado realmente apurado
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado
  • Un afeitado realmente apurado

Descatalogado

Shaver series 3000afeitadora eléctrica en seco

PT725/16

4.1
| (1249) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Un afeitado realmente apurado
Philips PowerTouch añade energía a las mañanas. Enchúfalo y nunca te quedarás sin energía. Las cuchillas Levanta y Corta te ofrecen un afeitado apurado. Con PowerTouch siempre finalizarás rápidamente tu aseo matutino.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

con potencia de iones de litio duradera

Un afeitado realmente apurado

  • Cuchillas Levanta y Corta

  • Cabezales flexibles

45 minutos más de afeitado, 8 horas de carga

45 minutos más de afeitado, 8 horas de carga

La potente y eficaz batería de iones de litio proporciona más afeitados por carga. Dispondrás de un tiempo de afeitado de más de 45 minutos (aproximadamente 15 afeitados) con una carga de 8 horas. Conecta la afeitadora durante 3 minutos y tendrás energía suficiente para un afeitado.

Las cuchillas ComfortCut ofrecen un afeitado suave y apurado

Las cuchillas ComfortCut ofrecen un afeitado suave y apurado

Las cuchillas ComfortCut disponen de bordes redondeados que se deslizan suavemente por la piel, por lo que siempre obtendrás un afeitado apurado y cómodo.

Respuesta de contorno dinámico que se ajusta a las curvas de la cara y del cuello

Respuesta de contorno dinámico que se ajusta a las curvas de la cara y del cuello

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado más suave.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

1249

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

10/07/2022

España

España

Excelente producto

Despues de más de 14 Años de servicio, le he cambiado los cabezales y como el primer dia ! Magnífica Afeitadora ! Gracias Philips !

Ventajas

Afeitadora y apurado sin problemas

Contras

Me ha jubilado !!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco

18/10/2020

España

España

Comprador verificado

Recomendable

La tengo ya más de un año y funciona genial. Afeitado igual que con maquinilla pero sin irritar la piel. La duración de la batería es muy buena y en caso de acabarse puedes utilizarla con cable. Se limpia muy rápido.

Ventajas

Todo

Contras

Ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

12/08/2020

España

España

MUY BUENA CALIDAD PRECIO

AFEITA MUY BIEN. LA RECOMIENDO. MUY BUENA CALIDAD PRECIO. BUEN AFEITADO. ESTA MUY BIEN ESTA MAQUINA.

Ventajas

BUEN AFEITADO

Contras

NADA ESTA MUY BIEN ESTA MAQUINA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT717/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT717/16 Dry electric shaver

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 