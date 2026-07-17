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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
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Descatalogado

OneBlade ProCara

QP6530/60

4.3
| (1900) Reseñas | 89% ha recomendado este producto

1 premio

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
Philips OneBlade Pro es un revolucionario moldeador para pelo de cualquier longitud que recorta, perfila y afeita, creando líneas y bordes precisos. Olvídate de tener que usar varias herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marca de arreglo personal eléctrico preferida en el mundo1

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

  • Batería recargable (iones de litio)

  • Peine-guía de precisión 12 longitudes

  • Uso en seco y en húmedo

  • Indicador de batería

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Diseñada para arreglar el vello facial y afeitar el vello corporal, la Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Proporciona un afeitado fácil y cómodo gracias a su revestimiento deslizante y a sus puntas redondeadas. Además, con una unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con el vello más largo.

Recorta

Recorta

Recorta a la longitud de barba corta que prefieras. Philips OneBlade incluye un peine-guía de precisión con 12 longitudes que puedes utilizar para crear desde un corte apurado a una barba más larga.

Perfila

Perfila

Consigue líneas precisas en segundos con la cuchilla de doble cara, que te permite ver cada pelo que estás cortando.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-3112060

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

1900

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

17/07/2026

España

España

Comprador verificado

Fantástica

De monento bastante contento con el producto,no tengo ninguna queja. Me permite afeitarme de manera rápida sin usar ni agua ni espuma y no irrita mucho la piel a pesar de ello.

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-06-15

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-06-15

28/06/2026

España

España

Comprador verificado

EXCELENTE

Excelente producto 100% recomendable es bueno 👍 Sirve tanto en seco como mojado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-05-08

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-05-08

27/05/2026

España

España

Comprador verificado

Fantastica

Funciona perfectamente, o necesitas espuma aunque al poder utilizarse es muy útil. Y sobre todo no irrita co. la

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-03-01

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Date of Use 2026-03-01

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.