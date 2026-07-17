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Descatalogado
Batería recargable (iones de litio)
Peine-guía de precisión 12 longitudes
Uso en seco y en húmedo
Indicador de batería
Diseñada para arreglar el vello facial y afeitar el vello corporal, la Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Proporciona un afeitado fácil y cómodo gracias a su revestimiento deslizante y a sus puntas redondeadas. Además, con una unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con el vello más largo.
Recorta a la longitud de barba corta que prefieras. Philips OneBlade incluye un peine-guía de precisión con 12 longitudes que puedes utilizar para crear desde un corte apurado a una barba más larga.
Consigue líneas precisas en segundos con la cuchilla de doble cara, que te permite ver cada pelo que estás cortando.
Premios
4.3
de 4
1900
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Joyle
17/07/2026
España
Comprador verificado
Fantástica
De monento bastante contento con el producto,no tengo ninguna queja. Me permite afeitarme de manera rápida sin usar ni agua ni espuma y no irrita mucho la piel a pesar de ello.
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-06-15
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-06-15
Dsmb15
28/06/2026
España
Comprador verificado
EXCELENTE
Excelente producto 100% recomendable es bueno 👍 Sirve tanto en seco como mojado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-05-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-05-08
Macias75
27/05/2026
España
Comprador verificado
Fantastica
Funciona perfectamente, o necesitas espuma aunque al poder utilizarse es muy útil. Y sobre todo no irrita co. la
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-03-01
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Date of Use 2026-03-01
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.