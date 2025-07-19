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Descatalogado
RQ1050/18
Tres cabezales que se flexionan independientemente, en una unidad de afeitado que pivota en todas las direcciones. Esta combinación única garantiza un contacto óptimo con la piel en zonas curvas, para atrapar hasta los pelos más difíciles del cuello.
Las tres pistas de afeitado de los cabezales Triple-Track ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado que los cabezales de afeitado rotatorios estándar de una pista.
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Premios
4.1
de 4
55
Reseñas
Gonzalo E N
19/07/2025
España
Excelente calidad, además los repuestos de cabezales se pueden comprar en AliExpress muy baratos
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1050/17 Electric shaver
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Vicblu
26/03/2020
España
Funcionamiento Perfecto durante 11 años
La llevo usando 11 años y no he tenido ningún problema, sigue funcionando como el primer día, la batería no ha perdido casi nada su capacidad y el afeitado muy bueno, aunque acabo de adquirir una nueva (la cambio porque las de ahora son más avanzadas) esta la guardaré como reserva.
Ventajas
Batería hasta 3 semana de uso normal, suavidad de afeitado, fácil limpieza
Contras
No se puede usar con cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1050 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1050 Electric shaver
RUUS
14/11/2009
España
REPUESTOS
La afeitadora es extraordinaria, con una capacidad de corte y apurado perfectos en mínimo espacio de tiempo, en 5 min. tienes un afeitado muy bueno y diario. La única pega es encontrar el repuesto del cabezal, ya que al cabo de 2 años que llevo con ella, con uso diario, se va desgastando. Muy buena, pero hay que ver lo de los repuestos.
Esta reseña se realizó para arcitec RQ1050/17 Electric shaver
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