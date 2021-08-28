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  • SensoTouch 3D - La última experiencia en afeitado
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  • SensoTouch 3D - La última experiencia en afeitado
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Descatalogado

SensoTouch 3Dafeitadora eléctrica para uso en húmedo y seco

RQ1280/21

4.3
| (419) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
SensoTouch 3D - La última experiencia en afeitado
Nuestro afeitado más avanzado hasta la fecha, la afeitadora SensoTouch 3D RQ1280 de Philips te ofrece la última experiencia en afeitado. El sistema GyroFlex 3D se adapta a cada contorno de tu cara y los cabezales UltraTrack acaban con todo el pelo en pocas pasadas.
Ver todos los beneficios

con el sistema GyroFlex 3D

SensoTouch 3D - La última experiencia en afeitado

  • Cabezales UltraTrack

  • Recortador interno

  • 60 min

El sistema Philips GyroFlex 3D se ajusta sin problemas a cada curva

El sistema Philips GyroFlex 3D se ajusta sin problemas a cada curva

Los cabezales de seguimiento de los contornos GyroFlex 3D se ajustan perfectamente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación.

Los cabezales UltraTrack capturan el pelo con unas pocas pasadas

Los cabezales UltraTrack capturan el pelo con unas pocas pasadas

Consigue un afeitado apurado que minimiza la irritación en la piel. El cabezal de afeitado dispone de tres pistas especiales: ranuras para pelo normal; canales para pelos largos o pegados a la piel y orificios para la barba más corta de la cara.

Afeitadoras SensoTouch con tecnología Acción Súper Levanta y Corta

Afeitadoras SensoTouch con tecnología Acción Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla integrado de la afeitadora eléctrica de Philips levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

419

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

28/08/2021

España

España

LA MEJOR MAQUINA

siempre me afeitado con maquina, i claro con PHILIPS , una vez me regalaron la maquina braun serie 9 , pues pense la probare, estube unos 15 dias hasta que la cara se adapto mientras tanto tenia la cara igual que un bebedero de patos,pense que una vez acostumbrado ya estaria y a sin fuen pero, lo que me pasaba era que no me apuraba en el cuello, y de tantas veces de pasar , claro se irritaba, hablo que paso un mes, al mes y un dia la limpie la guarde en su estuche, y por cierto ¿ vendo braun serie 9 ( segun dice la mas alta de la gama) no me imagino la mas baja. a mi no me saqueis de mi philips, gracias

Ventajas

si al 100%

Contras

cuchillas de recambio algo caras

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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30/09/2014

España

España

Comprador verificado

Excelente afeitadora

Me ha sorprendido mucho su objetivo y su uso. Su bateria dura bastante. Tiene buen agarre es silenciosa y tras alguna pasada deja la piel estupenda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/17 Wet & dry electric shaver

30/01/2014

España

España

Gran producto

Me la regalaron hace menos de un mes y estoy encantado con el producto. Un afeitado apurado y sin ninguna irritación. Sin duda lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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