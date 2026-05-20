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  • Afeitado apurado, sin complicaciones
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  • Afeitado apurado, sin complicaciones
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Descatalogado

Shaver series 1000Afeitadora en seco para afeitado práctico y sencillo

S1231/41

4
| (1059) Reseñas
Afeitado apurado, sin complicaciones
La afeitadora Philips Shaver Series 1000 te proporciona un afeitado fácil y cómodo a un precio accesible con cuchillas PowerCut autoafilables y totalmente lavables.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeitado apurado, sin complicaciones

  • Cuchillas PowerCut

  • Cortapatillas integrado

  • Uso con o sin cable

Se desliza sobre la piel para conseguir un acabado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para conseguir un acabado suave y uniforme

La afeitadora de Philips ideal para un acabado limpio y cómodo. Sus 27 cuchillas PowerCut cortan cada pelo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona un afeitado suave y uniforme en todo momento. 

Sigue los contornos del rostro

Sigue los contornos del rostro

La afeitadora está diseñada para mantener un contacto uniforme con la piel sin que se produzcan cortes. Los cabezales flexibles 4D se articulan y giran en 4 direcciones para un afeitado limpio en todo momento.

Se abre con un toque para una limpieza sencilla

Se abre con un toque para una limpieza sencilla

Limpia la afeitadora eléctrica con tan solo pulsar un botón. Solo tienes que abrir el cabezal de la afeitadora y enjuagar con agua.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1059

Reseñas

20/05/2026

España

España

Comprador verificado

Producto recomendable.

Lo primero decir que es una máquina que no pesa y es muy manejera. Yo tengo la barba muy espesa y va muy suave. Otra cosa a su favor es que la batería dura bastante, unos siete ocho afeitados. Por calidad-precio la recomiendo

Ventajas

Sencillez y eficacia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-01-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-01-15

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Facilidad para el afeitado

Muy buen corte y cabezal flexible que facilita el afeitado

Ventajas

Cabezal tan flexible que es un gustazo poder afeitarse así

Contras

Que no tengo una funda donde poder guardar y proteger la máquina de afeitar. A ver si nos pueden ofrecer una funda para poder comprarla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3003/02 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-04-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3003/02 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Date of Use 2026-04-01

16/04/2026

España

España

Comprador verificado

Perfecta para mi

Una grata sorpresa, tanto en seco como usando gel de afeitar es una maravilla,. Tengo la barba dura y espesa y he de decir que estoy súper contento, en seco la máquina cumple de sobra para un afeitado que es menos apurada que con gel como es de esperar, pero con resultados buenísimos y con gel ya es una maravilla y la batería dura mucho.

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3053/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 