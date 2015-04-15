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Descatalogado

Philips FidelioAuriculares con micrófono

S2WT/00

3.7
| (6) Reseñas

1 premio

Alta fidelidad, máxima calidad
Los auriculares Philips Fidelio S2 se han diseñado con precisión para ofrecer un sonido natural y equilibrado que revela cada detalle tal y como lo concibió el artista. Un sonido asombroso presentado en un diseño ligero a la par que duradero para disfrutar de verdadera comodidad y deleitarte en cualquier lugar.
Ver todos los beneficios

Vayas donde vayas

Alta fidelidad, máxima calidad

  • Audio de alta resolución

  • Intrauditivo

  • Almohadillas de silicona ultrasuaves

  • Cable plano

El audio de alta resolución reproduce música en todo su esplendor

El audio de alta resolución reproduce música en todo su esplendor

El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio y puede reproducir grabaciones de estudio originales con una resolución superior a la de los formatos de CD, de 16 bit/44,1 kHz. Esta calidad rigurosa hace del audio de alta resolución la mejor compañía de sonido para el amante de la música. Los auriculares Fidelio cumplen con los exigentes estándares requeridos por el sello de calidad del audio de alta resolución. Tanto si disfrutas de tu colección de alta resolución como si se trata de una fuente de música más tradicional, las suaves frecuencias altas ampliadas de la gama de auriculares Fidelio te ayudarán a sacar más partido de tu música.

Controladores de neodimio de 13,5 mm de alta potencia para un sonido excepcional

Controladores de neodimio de 13,5 mm de alta potencia para un sonido excepcional

Cada altavoz se selecciona, ajusta y prueba cuidadosamente antes de emparejarlo para garantizar el sonido natural más equilibrado. Los altavoces de 13,5 mm utilizan imanes de neodimio de gran potencia para ofrecer unos graves profundos, unos tonos medios transparentes y unas altas frecuencias refinadas.

Diseño semicerrado en la parte posterior que ofrece equilibrio sonoro y graves más amplios

El diseño semicerrado en la parte posterior, combinado con unos controladores grandes y de alta calidad, garantiza unos graves amplios. Los canales de ecualización con presión frontales permiten obtener un sonido más detallado y equilibrado, lo que reduce el efecto de oclusión para conseguir una experiencia de audición más natural.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-961264

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

6

Reseñas

4
2

15/04/2015

Danmark

Danmark

Fantastisk kvalitet!

Disse Fidelio S2 er perfekte! Det 90 graders vinklede mini-jack kombineret med "flat cord" fungerer fantastisk, jeg har ALDRIG oplevet at ledningen har fået viklet sig sammen. Designet er gennemført og man kan virkelig fornemme kvaliteten. Taget i betragtning af at produktets ear-speakers er fremstillet i en form for metal, er disse earphones virkelig lette! Fantastisk lyd, både i de lave toner, mellemliggende toner samt høje toner! Fidelio S2 er suveræn hvad end man lytter til; Hip-hop, Rock, Trance, House, - you name it!

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Esta reseña se realizó para S2WT Headphones with mic

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02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Atemberaubender Klang trifft auf zeitloses Design

Die In-Ear Kopfhörer sind in einem sehr schlichten, leuchtenden Klavierlack-Weiß gehalten. Das Gold setzt tolle Akzente. Dank dem Klavierlack gibt es aber keine lästigen Fingerabdrücke bzw. Kratzer auf den Kopfhörern. Bei dem Kabel handelt es sich um ein sogenanntes Flachbandkabel - Vorteil: Kabelgewirr wird reduziert bzw. komplett vermieden. Außen hat das Kabel die Farbe weiß, innen dagegen ist es leicht beige, was hervorragend zu den goldenen Akzenten passt. Insgesamt wirkt es dadurch noch hochwertiger. Der Klang ist sehr ausgewogen - von kräftigen Bässen, über klare Mitten, bis hin zu den klaren hohen Tönen. Besonders hervorheben möchte ich aber die hohen Töne! Es ist schwer zu beschreiben, aber die Musik ist wirklich besonders Glasklar! Hier zeigt sich die Stärke dieses InEar Systems. Von Pop, über Rock bis hin zu bekannten Musical-Titel habe ich alles getestet. Umgebungsgeräusche (egal ob im Zug, an einer befahrenen Straße, etc.) können den Musikgenuss nicht trüben, auch nicht bei kleiner Lautstärke. Allerdings stört es mich ein wenig, dass ich am integrierten Regler keine Möglichkeit habe die Lautstärke zu variieren. Ich kann das InEar System jedem empfehlen, der Wert auf klare Musikwiedergabe legt, aber keine Abstriche beim Design in Kauf nehmen will.

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Esta reseña se realizó para S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

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28/06/2013

Deutschland

Deutschland

Qualitativ hochwertiges Headset - excellenter Sound

Auf der Suche nach einem höherwertigen kabelgebunden Headset bin ich auf das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ gestoßen. Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Box mit Magnetverschluß. Darin befinden sich neben dem Headset eine große Anzahl von Ersatzpads – in verschiedenen Ausführungen und Größen – sowie die Bedienungsanleitung und ein rundes Ledercase mit Reißverschluss zur Aufbewahrung. Das Design des Headsets besticht – alles in weiß gehalten – durch eine hochwertige Verarbeitung. In den als Flachbandkabel ausgeführten Leitungen befindet sich ein Schalter zur Bedienung. Die Kabellänge ist ausreichend dimensioniert. Der 3,5 mm – Klinkenstecker ist stabil, abgewinkelt und findet gut Kontakt im Smartphone oder MP3-Player. Das Headset lässt sich gut tragen und ist auch nach längerer Tragezeit nicht unangenehm in den Ohren. Der Sound ist ausgewogen, wobei die Höhen kristallklar wiedergegeben werden. Im Bassbereich lassen sich die ohnehin guten Wiedergabeeigenschaften noch durch mögliche Equalizereinstellung am Smartphone oder anderen Signalquellen individuell einstellen. Der Schallpegel ist bereits bei gering eingestellter Lautstärke in Ordnung und neigt auch bei höheren Pegeln nicht zum Übersteuern oder Verzerren. Fazit: Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Headset ist – ideal für, den, der neben den Telefonaten auch Musik in guter Qualität geniessen möchte – dem kann ich das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ empfehlen.

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Esta reseña se realizó para S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

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