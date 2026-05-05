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Descatalogado
Cabezales pivotantes y flexibles 5D
Cuchillas PowerCut
60 min de afeitado, 1 h de carga
La afeitadora Philips 3000 cuenta con un movimiento pivotante en 5 direcciones que se adapta a todos los ángulos y curvas de la cara y el cuello. Esta afeitadora para la barba corta cada pelo por encima del nivel de la piel para proporcionar un acabado suave y uniforme.
La afeitadora de Philips ideal para un acabado limpio y cómodo. Sus 27 cuchillas PowerCut cortan cada pelo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona un afeitado suave y uniforme en todo momento.
Una afeitadora en seco y en húmedo que se adapta a tus preferencias. Elige un afeitado cómodo en seco o combina tu espuma o gel favoritos para disfrutar de un refrescante afeitado en húmedo.
4.2
de 4
2047
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Sirkoan
05/05/2026
España
Comprador verificado
Buena máquina con batería muy duradera
Llevo usando la máquina cuarenta días y además de funcionar bien y apurar el afeitado, el mejor aspecto es que hace 2 días tuve que cargar la batería por primera vez. La uso muy a menudo y la duración de la batería es lo que más se puede destacar.
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-03-20
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3145/00 Afeitadora eléctrica en seco y en húmedo
Date of Use 2026-03-20
Nuchy
22/02/2026
España
Comprador verificado
Es perfecta
Una perfecta elección, apura muy bien. No da tirones en la barba. Muy recomendable
Ventajas
Ok
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado
Un Entusiasta
26/01/2026
España
Comprador verificado
¡Un Phillips Shaver maravilloso!
¡Es aún mejor que el Phillips antiguo que tenia antes!
Ventajas
¿Has probado uno de estos? ¡Lo deberias!
Contras
Nada de nada en contra...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3143/00 Afeitadora eléctrica en seco y en mojado
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.