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  • Afeitado sencillo y cómodo
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Descatalogado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

S3510/06

4.1
| (1249) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Afeitado sencillo y cómodo
La afeitadora Shaver Series 3000 te permite, a un precio asequible, conseguir un afeitado sencillo y cómodo con la mejor sensación. Los cabezales Flex de cuatro direcciones y el sistema de cuchillas ComfortCut te garantizan un resultado suave.
Ver todos los beneficios

Afeitado cómodo y apurado

Afeitado sencillo y cómodo

  • Sistema de cuchillas ComfortCut

  • Cabezales Flex de 4 direcciones

  • Recortador desplegable

Los bordes redondeados se mueven cuidadosamente por la piel para un afeitado con protección

Los bordes redondeados se mueven cuidadosamente por la piel para un afeitado con protección

Disfruta de un cómodo afeitado en seco. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se desliza suavemente sobre tu piel, protegiéndola de cortes y rasguños.

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos

Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.

Máxima potencia constante año tras año

Máxima potencia constante año tras año

Aféitate durante más tiempo con cada carga. La afeitadora seguirá funcionando igual de bien durante años, gracias a nuestra potente y eficiente batería de iones de litio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

1249

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

10/07/2022

España

España

Excelente producto

Despues de más de 14 Años de servicio, le he cambiado los cabezales y como el primer dia ! Magnífica Afeitadora ! Gracias Philips !

Ventajas

Afeitadora y apurado sin problemas

Contras

Me ha jubilado !!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco

18/10/2020

España

España

Comprador verificado

Recomendable

La tengo ya más de un año y funciona genial. Afeitado igual que con maquinilla pero sin irritar la piel. La duración de la batería es muy buena y en caso de acabarse puedes utilizarla con cable. Se limpia muy rápido.

Ventajas

Todo

Contras

Ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

12/08/2020

España

España

MUY BUENA CALIDAD PRECIO

AFEITA MUY BIEN. LA RECOMIENDO. MUY BUENA CALIDAD PRECIO. BUEN AFEITADO. ESTA MUY BIEN ESTA MAQUINA.

Ventajas

BUEN AFEITADO

Contras

NADA ESTA MUY BIEN ESTA MAQUINA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT717/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT717/16 Dry electric shaver

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