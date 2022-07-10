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Descatalogado
Sistema de cuchillas ComfortCut
Cabezales Flex de 4 direcciones
Recortador desplegable
Disfruta de un cómodo afeitado en seco. Nuestro sistema de cuchillas ComfortCut con cabezales de perfil redondeado se desliza suavemente sobre tu piel, protegiéndola de cortes y rasguños.
Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.
Aféitate durante más tiempo con cada carga. La afeitadora seguirá funcionando igual de bien durante años, gracias a nuestra potente y eficiente batería de iones de litio.
4.1
de 4
1249
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Mikellet
10/07/2022
España
Excelente producto
Despues de más de 14 Años de servicio, le he cambiado los cabezales y como el primer dia ! Magnífica Afeitadora ! Gracias Philips !
Ventajas
Afeitadora y apurado sin problemas
Contras
Me ha jubilado !!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT735/16 Afeitadora eléctrica en seco
martnp
18/10/2020
España
Comprador verificado
Recomendable
La tengo ya más de un año y funciona genial. Afeitado igual que con maquinilla pero sin irritar la piel. La duración de la batería es muy buena y en caso de acabarse puedes utilizarla con cable. Se limpia muy rápido.
Ventajas
Todo
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver
Francisco1
12/08/2020
España
MUY BUENA CALIDAD PRECIO
AFEITA MUY BIEN. LA RECOMIENDO. MUY BUENA CALIDAD PRECIO. BUEN AFEITADO. ESTA MUY BIEN ESTA MAQUINA.
Ventajas
BUEN AFEITADO
Contras
NADA ESTA MUY BIEN ESTA MAQUINA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT717/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 PT717/16 Dry electric shaver