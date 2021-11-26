ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección
  • En húmedo o seco, afeitado con protección

Descatalogado

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

S5210/06

4.2
| (2259) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
En húmedo o seco, afeitado con protección
La afeitadora Shaver series 5000 agiliza tu rutina de cada mañana con un rápido sistema de cuchillas MultiPrecision y cabezales totalmente lavables.
Ver todos los beneficios

Protege 10 veces mejor versus una cuchilla convencional*

En húmedo o seco, afeitado con protección

  • Sistema de cuchillas MultiPrecision

  • Cabezales Flex de 5 direcciones

  • Recortador de precisión SmartClick

Las cuchillas levantan y cortan el vello tanto largo como corto para un afeitado rápido

Las cuchillas levantan y cortan el vello tanto largo como corto para un afeitado rápido

Consigue un afeitado rápido y apurado. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el pelo, hasta el más corto, en unas pocas pasadas.

Los cabezales se mueven en 5 direcciones para un afeitado apurado y rápido

Los cabezales se mueven en 5 direcciones para un afeitado apurado y rápido

Los cabezales Flex de 5 direcciones con 5 movimientos independientes aseguran un contacto más cercano con la piel, para un afeitado más rápido y apurado incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.

Levanta el vello para un afeitado cómodo y apurado

Levanta el vello para un afeitado cómodo y apurado

El afeitado más apurado con acción de doble cuchilla Súper Levanta y Corta. La primera cuchilla levanta cada pelo mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

2259

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

26/11/2021

España

España

Comprador verificado

No esperaba menos

Es una maravilla, el poder usarla en seco y húmedo es genial.

Ventajas

Todo

Contras

No funciona conectada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

21/09/2021

España

España

Comprador verificado

Buen producto

Me gusta mucho como afeita la barba, pero la próxima será una serie 9000 para ver si aún puedo apurar más el afeitado

Ventajas

Batería

Contras

Mejor apurado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

26/08/2021

España

España

Comprador verificado

Muy bueno

Funciona a la perfección, como todos los productos Philiphs q yo he tenido hasta ahora. Estupendos

Ventajas

Todo

Contras

Nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Protege 10 veces mejor que una cuchilla normal. Pruebas realizadas en Alemania en el año 2015, tras una familiarización de 21 días