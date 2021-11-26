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Descatalogado
Sistema de cuchillas MultiPrecision
Cabezales Flex de 5 direcciones
Recortador de precisión SmartClick
Consigue un afeitado rápido y apurado. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el pelo, hasta el más corto, en unas pocas pasadas.
Los cabezales Flex de 5 direcciones con 5 movimientos independientes aseguran un contacto más cercano con la piel, para un afeitado más rápido y apurado incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.
El afeitado más apurado con acción de doble cuchilla Súper Levanta y Corta. La primera cuchilla levanta cada pelo mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.
4.2
de 4
2259
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Pinteado
26/11/2021
España
Comprador verificado
No esperaba menos
Es una maravilla, el poder usarla en seco y húmedo es genial.
Ventajas
Todo
Contras
No funciona conectada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Yomismo12345
21/09/2021
España
Comprador verificado
Buen producto
Me gusta mucho como afeita la barba, pero la próxima será una serie 9000 para ver si aún puedo apurar más el afeitado
Ventajas
Batería
Contras
Mejor apurado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Antoca
26/08/2021
España
Comprador verificado
Muy bueno
Funciona a la perfección, como todos los productos Philiphs q yo he tenido hasta ahora. Estupendos
Ventajas
Todo
Contras
Nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5420/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Protege 10 veces mejor que una cuchilla normal. Pruebas realizadas en Alemania en el año 2015, tras una familiarización de 21 días