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Descatalogado
Sistema de cuchillas MultiPrecision
Cabezales Flex de 5 direcciones
Recortador de precisión SmartClick
Afeita las zonas más densas de la barba aún más rápido con un aumento de potencia adicional del 10 % al activar el modo Turbo.
Consigue un afeitado rápido y apurado. Nuestro sistema de cuchillas MultiPrecision levanta y corta todo el pelo, hasta el más corto, en unas pocas pasadas.
Los cabezales Flex de 5 direcciones con 5 movimientos independientes aseguran un contacto más cercano con la piel, para un afeitado más rápido y apurado incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.
Premios
4.2
de 4
2967
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Juan321
16/05/2022
España
Comprador verificado
Es muy suave
El afeitado es muy suave y silencioso, no hace casi nada de ruido y eso se agradece. Muy cómoda de limpiar después de su uso.
Ventajas
Suavidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5550/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5550/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Maiquel
23/01/2022
España
Comprador verificado
Muy buena afeitadora.
Muy buena afeitadora, como calidad y precio, la recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5530/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5530/06 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Josenav
20/12/2021
España
Parte de la promoción
Comprador verificado
Fantástico, mejor de lo esperado
Una afeitadora muy cómoda y manejable. No pega tirones al afeitar y el apurado es muy bueno. Muy suave con la piel en húmedo y en seco. Muy contento
Ventajas
Suavidad en el afeitado y apurado óptimo
Contras
No he podido encontrar una funda para guardarla cómodamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5110/06 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 S5110/06 Afeitadora eléctrica en seco
10 % más de potencia, en comparación con el modo Turbo desactivado