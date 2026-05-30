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  • Afeitado potente y suave con la piel
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Shaver Series 5000Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

S5898/35

4.3
| (3606) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Afeitado potente y suave con la piel
La serie 5000 de Philips ofrece un afeitado potente y ahora corta aún más pelo por pasada*. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta la densidad de la barba y se adapta para ofrecer una mayor comodidad para la piel.
Ver todos los beneficios
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Este producto

Shaver Series 5000 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Shaver Series 5000
Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

118,99 €

  • Accessories

    Accessories
    Dosis de limpieza rápida

    34,99 €

  • SH71

    SH71
    Sustitución de los cabezales de afeitado

    49,99 €

118,99 €

118,99 €

con tecnología SkinIQ

Afeitado potente y suave con la piel

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor Power Adapt

  • Cabezales flexibles de 360 grados

  • Cortapatillas desplegable incorporado

  • Hasta 5 años de garantía**

Corte apurado y eficaz en cada pasada

Corte apurado y eficaz en cada pasada

Las cuchillas SteelPrecision, que realizan hasta 90 000 cortes por minuto, cortan más vello por pasada para un afeitado apurado y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento autoafilables, que se fabrican en Europa, ofrecen un rendimiento de corte fiable, afeitado tras afeitado.

Se adapta a la densidad de la barba para facilitar el afeitado

Se adapta a la densidad de la barba para facilitar el afeitado

Este sensor inteligente identifica la densidad del vello 250 veces por segundo y adapta automáticamente la potencia durante el afeitado. Ayuda a que la afeitadora rinda de forma eficaz en las zonas donde el vello es más grueso o denso, para que disfrutes de un afeitado suave y sin esfuerzo con una comodidad constante.

Sigue los contornos faciales para un contacto con la piel óptimo.

Sigue los contornos faciales para un contacto con la piel óptimo.

Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para no perder el contacto con la piel en cada curva de la cara y la cabeza. Esto ayuda a conseguir un afeitado en profundidad con mayor comodidad, incluso en zonas difíciles como el cuello y la mandíbula.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

3606

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

30/05/2026

España

España

Comprador verificado

Para,el,día a dia

Me encanta, es la primera maquinilla eléctrica, me parece cómoda, sabré todo porque te das un repaso todos los días y te deja bien, aunque tengas barba cerrada como se suele decir. Se limpia súper fácil y la carga dura mucho tiempo

Ventajas

Comodidad, afeitado y limpieza

Contras

Falta que apure algo mas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/13 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Date of Use 2026-04-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/13 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Date of Use 2026-04-16

22/05/2026

España

España

Comprador verificado

Suave cómodo y rápido

Y no es un afeitado como el que puedes hacerte a la baja o cuchilla pero es bastante apurado cómodo muy suave y yo suelo terminar humedeciendo las cuchillas y dándome otra pasada y queda perfecto

Ventajas

Cómodo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/50 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Date of Use 2026-01-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5887/50 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Date of Use 2026-01-24

28/04/2026

España

España

Comprador verificado

Mejor imposible

Recomiendo este producto ya que su acabado de afeitado es de 10, para pieles sensibles va fenomenal ya había probado otras y me otorgaban la piel si embargo con esta máquina no me irrita nada. La duración de la batería usándola a diario es de unas tres semanas.

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5889/50 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Date of Use 2026-03-10

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5889/50 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Date of Use 2026-03-10

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.

  2. 2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.​