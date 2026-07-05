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Este producto
Shaver series 7000
Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
159,99 €
Accessories
Dosis de limpieza rápida
34,99 €
SH71
Sustitución de los cabezales de afeitado
49,99 €
159,99 €
159,99 €
Revestimiento Nano SkinGlide
Cuchillas SteelPrecision
Sensor control de movimiento
Cabezales flexibles de 360 grados
Hasta 5 años de garantía****
Hay un revestimiento protector entre los cabezales de afeitado y la piel para facilitar el deslizamiento de la afeitadora. Cuenta con un máximo de 250 000 microesferas de microtecnología por centímetro cuadrado que mejoran el deslizamiento sobre la piel hasta en un 30 %***, lo que minimiza la irritación y favorece un afeitado diario cómodo.
Las cuchillas SteelPrecision, que realizan hasta 90 000 cortes por minuto, cortan más vello por pasada para un afeitado apurado y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento autoafilables, que se fabrican en Europa, ofrecen un rendimiento de corte fiable, afeitado tras afeitado.
La tecnología de detección del movimiento realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que consigas un movimiento más eficaz. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas***, por lo que mejora la comodidad y la uniformidad en la rutina de afeitado diaria.
4.3
de 4
2959
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Paquirrin
05/07/2026
España
Comprador verificado
Buena máquina
Bastante contento con la adquisición.como siempre los productos Philips no defraudan .
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7887/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-05-20
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7887/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-05-20
Emi63
04/06/2026
España
Comprador verificado
Buena Calidad
Muy buen producto, afeita muy suave y perfecto, es muy rápida en apenas dos minutos y medio te afeitas perfectamente.
Ventajas
Calidad ageitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-06-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7886/35 Afeitadora eléctrica Seco y Mojado
Date of Use 2026-06-04
CIENAGA
25/05/2026
España
Comprador verificado
LO BUENO CON DIFERENCIA
LA VERDAD QUE LA COMPRE POR PROBLEMAS DE PIEL AL TENER DERMATÍTIS ATÓPICA Y ME VA DE MIL MARAVILLAS. TUBE UN PROBLEMA DE FÁBRICA CON EL CAMBIO DE ACCESORIOS DESPUÉS DE HABERLA USADA UNAS 7 VECES, YA NOTABA ALGO EN UN PRINCIPIO Y NO LE DIERA MUCHA IMPORTANCIA. FUE ENVIARLA A ALEMANIA, LA REVISARON Y EN POCOS DÍAS ME ENTREGARON OTRA COMPLETAMENTE NUEVA EN SU CAJA CON ACCESORIOS, ETC... DE TODOS LOS GASTOS ENVÍOS SE HICIERON CARGO. MUY PROFESIONALES Y SERIOS. LA VERDAD QUE MUY CONTENTO POR TODO ESTO Y POR LA MÁQUINA, QUE ME DEJA LA CARA FENOMWNAL. MUCHAS GRACIAS SALUDOS
Ventajas
LO RECOMENDARIA Y LA-S ESTOY RECOMENDANDO, PORQUE SON UNA PASADA.LA RAPIDEZ DE AFEITADO, SIN CORTES, COMO DEJA LA PIEL, SUPERA A LAS MAQUINILLAS DE CUCHILLAS CON CRECES.MUY PRÁCTICA.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7882/54 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-03-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7882/54 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Date of Use 2026-03-10
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
comparado con material sin revestimiento
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.
Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación GroomTribe en 2019.
2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.