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    • Afeitado potente y apurado Afeitado potente y apurado Afeitado potente y apurado

      Philips Shaver 700 Series Afeitadora eléctrica en seco y húmedo compacta

      S791/06

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Afeitado potente y apurado

      La serie 700 de Philips con cuchillas de precisión DualSteel y tecnología Levanta y Corta afeita el vello con una precisión de hasta 0,00 mm. Su diseño compacto de alta calidad está pensado para adaptarse perfectamente a ti, por lo que es ideal para cualquier ocasión.

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      Philips Shaver 700 Series
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      Philips Shaver 700 Series

      Afeitadora eléctrica en seco y húmedo compacta

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      Afeitado potente y apurado

      • Tecnología Levanta y Corta
      • Cuchillas SteelPrecision dobles
      • Cabezales flexibles 4D
      • Potente motor magnético
      Afeitado potente y apurado

      Afeitado potente y apurado

      Nuestra tecnología patentada Levanta y Corta levanta el vello suavemente de raíz para cortarlo con precisión hasta 0,00 mm de la piel para conseguir un apurado al ras de la piel. Precisión en su máxima expresión.

      Eficiencia avanzada en todas las direcciones

      Eficiencia avanzada en todas las direcciones

      Nuestras cuchillas SteelPrecision dobles que giran 360° atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 4 000 000 de movimientos de corte por minuto, garantizan un afeitado rápido en cualquier momento y lugar.

      Sigue los contornos de la cara para un afeitado cómodo

      Sigue los contornos de la cara para un afeitado cómodo

      Diseñados para minimizar la irritación de la piel, los cabezales flexibles 4D se articulan y giran en cuatro direcciones para ofrecer un contacto óptimo con la piel incluso en las zonas difíciles, lo que garantiza un afeitado cómodo.

      Potente y silencioso

      Potente y silencioso

      El potente motor magnético te permite afeitar incluso las barbas más gruesas, para que disfrutes de un afeitado suave y apurado incluso sobre la marcha.

      Desliza el dedo para encender y apagar

      Desliza el dedo para encender y apagar

      Basta con deslizar el dedo para encender la afeitadora y disfrutar de un afeitado de primera calidad. Experimenta una elegancia sin esfuerzo con nuestro diseño compacto de alta calidad.

      Compatibilidad con la carga inalámbrica Qi

      Compatibilidad con la carga inalámbrica Qi

      Conectar cables es cosa del pasado. Benefíciate de la compatibilidad con la carga Qi para conseguir la comodidad y facilidad definitivas, ya que proporciona una carga completa inalámbrica en 2 horas (el panel de carga Qi no está incluido).

      El accesorio recortador para la nariz elimina el vello de la nariz

      El accesorio recortador para la nariz elimina el vello de la nariz

      Disfruta de la versatilidad de tu afeitadora con el accesorio recortador para la nariz, que ofrece un set de arreglo personal 2 en 1 para todas tus necesidades. Solo tienes que colocar el accesorio para recortar el vello no deseado de la nariz.

      El acero anticorrosión respeta la piel

      El acero anticorrosión respeta la piel

      Las cuchillas de nuestra afeitadora están fabricadas con acero europeo hipoalergénico que resiste la corrosión, es suave con la piel y evita las impurezas.

      Para un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

      Para un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo

      Tanto si prefieres un cómodo afeitado en seco como un refrescante afeitado en húmedo con gel o espuma, nuestra afeitadora se adapta a tus necesidades. Gracias a su resistencia al agua IPX7, permite una limpieza sin esfuerzo bajo el grifo.

      Potente batería para 1 mes de uso*

      Potente batería para 1 mes de uso*

      Disfruta de la comodidad de una potente batería de iones de litio con hasta 1 mes* de autonomía con una sola carga de 1 hora. ¿Necesitas un afeitado rápido? Solo tienes que enchufarla durante 5 minutos y tendrás suficiente energía para un afeitado completo.

      Diseñada para durar

      Diseñada para durar

      Nuestras afeitadoras Philips se han diseñado para ofrecer precisión y durabilidad, lo que garantiza un rendimiento duradero. Nuestras afeitadoras se someten a rigurosas pruebas para garantizar un rendimiento constante y duradero. Disfruta de una afeitadora que resiste el paso del tiempo.

      Carga práctica

      Carga práctica

      En Philips impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Nuestra ambición es reducir los residuos y minimizar el número de adaptadores USB que lanzamos al mercado. Si necesitas un adaptador, encontrarás una unidad de alimentación apta en www.philips.com/support.

      Especificaciones técnicas

      • Accesorios

        Accesorios
        Recortador para nariz
        Viajes y almacenamiento
        Funda de viaje

      • Potencia

        Tiempo de funcionamiento
        60 min.
        Tipo de batería
        Iones de litio
        Voltaje automático
        5 V
        Carga con cable
        • Carga completa en 1 hora
        • Carga rápida en 5 min
        Carga Qi
        • Compatible
        • Carga completa en 2 horas

      • Diseño

        Mango
        Mango y agarre ergonómicos
        Color
        Oro ceniza

      • Servicios

        2 años de garantía
        Cabezal de repuesto para fuera de Japón
        Sustituir cada dos años por SH91
        Cabezal de repuesto para Japón
        Sustituir cada 2 años por SH92

      • Rendimiento de afeitado

        Sistema de afeitado
        • Cuchillas SteelPrecision dobles
        • Tecnología Levanta y Corta
        Seguimiento de contornos
        Cabezales flexibles 4D

      • Fácil de usar

        Wet & Dry
        Uso en seco y en húmedo
        Limpieza
        Admite una limpieza al completo
        Pantalla
        Anillo luminoso
        Método de encendido/apagado
        Deslizar

      Badge-D2C

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