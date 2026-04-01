Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
S791/06
Afeitado potente y apurado
La serie 700 de Philips con cuchillas de precisión DualSteel y tecnología Levanta y Corta afeita el vello con una precisión de hasta 0,00 mm. Su diseño compacto de alta calidad está pensado para adaptarse perfectamente a ti, por lo que es ideal para cualquier ocasión.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Afeitadora eléctrica en seco y húmedo compacta
total
recurring payment
Nuestra tecnología patentada Levanta y Corta levanta el vello suavemente de raíz para cortarlo con precisión hasta 0,00 mm de la piel para conseguir un apurado al ras de la piel. Precisión en su máxima expresión.
Nuestras cuchillas SteelPrecision dobles que giran 360° atrapan el vello que crece en diferentes direcciones. Con 4 000 000 de movimientos de corte por minuto, garantizan un afeitado rápido en cualquier momento y lugar.
Diseñados para minimizar la irritación de la piel, los cabezales flexibles 4D se articulan y giran en cuatro direcciones para ofrecer un contacto óptimo con la piel incluso en las zonas difíciles, lo que garantiza un afeitado cómodo.
El potente motor magnético te permite afeitar incluso las barbas más gruesas, para que disfrutes de un afeitado suave y apurado incluso sobre la marcha.
Basta con deslizar el dedo para encender la afeitadora y disfrutar de un afeitado de primera calidad. Experimenta una elegancia sin esfuerzo con nuestro diseño compacto de alta calidad.
Conectar cables es cosa del pasado. Benefíciate de la compatibilidad con la carga Qi para conseguir la comodidad y facilidad definitivas, ya que proporciona una carga completa inalámbrica en 2 horas (el panel de carga Qi no está incluido).
Disfruta de la versatilidad de tu afeitadora con el accesorio recortador para la nariz, que ofrece un set de arreglo personal 2 en 1 para todas tus necesidades. Solo tienes que colocar el accesorio para recortar el vello no deseado de la nariz.
Las cuchillas de nuestra afeitadora están fabricadas con acero europeo hipoalergénico que resiste la corrosión, es suave con la piel y evita las impurezas.
Tanto si prefieres un cómodo afeitado en seco como un refrescante afeitado en húmedo con gel o espuma, nuestra afeitadora se adapta a tus necesidades. Gracias a su resistencia al agua IPX7, permite una limpieza sin esfuerzo bajo el grifo.
Disfruta de la comodidad de una potente batería de iones de litio con hasta 1 mes* de autonomía con una sola carga de 1 hora. ¿Necesitas un afeitado rápido? Solo tienes que enchufarla durante 5 minutos y tendrás suficiente energía para un afeitado completo.
Nuestras afeitadoras Philips se han diseñado para ofrecer precisión y durabilidad, lo que garantiza un rendimiento duradero. Nuestras afeitadoras se someten a rigurosas pruebas para garantizar un rendimiento constante y duradero. Disfruta de una afeitadora que resiste el paso del tiempo.
En Philips impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Nuestra ambición es reducir los residuos y minimizar el número de adaptadores USB que lanzamos al mercado. Si necesitas un adaptador, encontrarás una unidad de alimentación apta en www.philips.com/support.
Accesorios
Potencia
Diseño
Servicios
Rendimiento de afeitado
Fácil de usar
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.