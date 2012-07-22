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Descatalogado
SA3CNT16K/12
Infinidad de aplicaciones y juegos al alcance de tu mano
GoGear Connect es el dispositivo de entretenimiento portátil perfecto. Descarga infinidad de aplicaciones y juegos Android. Disfruta del mejor sonido que ofrecen sus auriculares con aislamiento del sonido gracias a las tecnologías FullSound y Surround para películas, o a través de su potente altavoz integrado.
Connect 3
16 GB*
Disfruta de las fantásticas aplicaciones de Android Market. Basta con hacer clic en el icono del reproductor GoGear para conectarte a Android Market mediante Wi-Fi y comenzar a buscar entre las aplicaciones publicadas por diversos proveedores de confianza. Podrás descargar juegos, herramientas, libros electrónicos o aplicaciones para personalizar tu GoGear, ya sea de forma gratuita o por un pequeño importe. Su interfaz clara y fácil de usar te permite explorar las aplicaciones de forma intuitiva, ordenándolas según su calificación, categoría o popularidad. Descarga las aplicaciones directamente en tu GoGear y disfrútalas al instante. GoGear convierte tu vida en un viaje emocionante allí donde te encuentres.
La innovadora tecnología FullSound de Philips restaura fielmente los detalles del sonido de música comprimida en MP3, enriqueciéndola y mejorándola de forma espectacular, de modo que puedas experimentar una música en CD verdaderamente absorbente y sin distorsión alguna. Basada en un algoritmo de postprocesamiento de audio, FullSound combina la conocida experiencia de Philips en cuanto a reproducción de música, con la potencia del procesador de señal digital DSP de última generación. El resultado son graves más profundos e impactantes, voz mejorada y mayor claridad de los instrumentos, además de un nivel de detalle más rico. Redescubre tu música comprimida en MP3 con un sonido realista que te llegará al alma y te hará mover los pies.
El sonido Surround para películas es una tecnología de audio avanzada que analiza directamente cada fuente de sonido de una pista de audio de una película o vídeo para recrear un entorno acústico natural con elementos de sonido que se localizan de forma individual y precisa. A continuación, los elementos de sonido procesados se dirigen directamente a cada oído mediante los auriculares intrauditivos. El sonido Surround para películas genera un espacio acústico natural basado en el contenido real de la pista de sonido. El resultado coloca al oyente justo en medio de la acción para conseguir una experiencia Surround envolvente; justo como el ingeniero de sonido pretendía.
3.2
de 4
10
Reseñas
jnp81
22/07/2012
España
muy bueno el producto
acabo de comprar este producto y por sus caracteristicas me parece que es uno de los mejores ahorame toca descubrir todas sus caracteristicas que tiene y darle un buen uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GoGEAR SA3CNT16K Mini tableta con Android™
Badger70
07/03/2012
Nederland
Helemaal goed !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met fijne bediening. En met 16GB geheugen is er meer dan genoeg ruimte voor mijn muziek, games, foto's en noem maar op. Ook de beeld- en geluidskwaliteit vind ik van uitstekende kwaliteit. Internetten (WiFi) werkt prima en ook het touchscreen laat zich prettig bedienen. Kortom, een apparaat waar ik zeer enthousiast over ben. Wel jammer dat er geen hoesje + screenprotector worden meegeleverd.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Sí, recomiendo este producto
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Badger70
04/03/2012
Nederland
Echte aanrader !
Mooi handzaam formaat mini-tablet met vele mogelijkheden. Laat zich makkelijk bedienen en ziet er solide uit. Beeld en geluid zijn van uitstekende kwaliteit en het touchscreen werkt er prettig. Wel jammer dat Philips geen hoesje meeleverd maar voor de rest niets dan lof
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GoGEAR SA3CNT16K Mini-tablet met Android™
Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y codificación WMA de 64 kbps o MP3 de 128 kbps.
La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema operativo y la configuración del software.
1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.
De Philips