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Auriculares Hi-Fi inalámbricos

SBCHC8430/00

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Comodidad ligera

Imagínatelo: sin problemas con los cables y la libertad de moverte y disfrutar de tu música con unos auriculares estéreo inalámbricos FM de calidad.

Ver todos los beneficios

Sin cables

Comodidad ligera

  • Transmisión de FM

Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos

Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.

Incluye pilas para que puedas utilizar el producto inmediatamente

No necesitarás comprar pilas para empezar a utilizarlo. ¡Colócalas y listo!

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

13/07/2014

España

España

Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.

Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

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Esta reseña se realizó para SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

04/03/2018

Italia

Italia

Buon prodotto

Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

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Esta reseña se realizó para SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones

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