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Descatalogado
Comodidad ligera
Imagínatelo: sin problemas con los cables y la libertad de moverte y disfrutar de tu música con unos auriculares estéreo inalámbricos FM de calidad.
Transmisión de FM
Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.
Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.
No necesitarás comprar pilas para empezar a utilizarlo. ¡Colócalas y listo!
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Reflejo
13/07/2014
España
Excelentes Auriculares, modelo exclusivo.
Hola, como dice el titulo este modelo de Auriculares es exclusivo, no se fabricó en Argentina, por lo cual son muy valiosos por su escazes. En cuanto a las caracteristicas del mismo: Tiene un alcance enorme, al ser por medio de trasmisión FM, llegaron a escucharse desde 2 pisos de diferencia entre emisor y receptor. La calidad de sonido es buena, inferior en agudos que sobrepasen los 16KHZ, por la limitacion tecnica de trasmisión por aire. Son muy comodos y resistentes a los golpes. Su punto debil es su alimentación que es a base de pilas AAA, en su preferencia no recargable, ya que las recargables duran 12 horas maximo por su voltaje.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8430 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
vinxthegamer
04/03/2018
Italia
Buon prodotto
Io uso questo prodotto per i videogames e devo dire che la qualità dell'audio è ottima
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBCHC8430 Wireless hi-fi headphones