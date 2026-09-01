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        Descatalogado

        SBCHP830/00

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        La banda interior auto-ajustable garantiza una adaptación cómoda

        La banda de sujeción interna de estos auriculares de Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente para tu comodidad.

        Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

        Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.

        El altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

        El altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

        El altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, para conseguir un elemento muy sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.

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