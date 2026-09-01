Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
SBCHP830/00
La banda de sujeción interna de estos auriculares de Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente para tu comodidad.
Los auriculares de tamaño natural de estos auriculares de Philips cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, y además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
El altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, para conseguir un elemento muy sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones