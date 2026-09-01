Silenciamiento automático, se acabaron los zumbidos cuando no hay señal

Si salieras del alcance operativo o si la calidad de recepción bajara temporalmente, el silenciamiento automático silenciaría la salida de audio de los auriculares para que no oyeras ese molesto zumbido que suele originarse. El audio se restauraría automáticamente cuando volvieras a estar dentro de la distancia de funcionamiento.