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Descatalogado

Micrófonos inalámbricos

SBCMC8650/00

Inalámbrico de 30 m

Este micrófono inalámbrico combina rendimiento y libertad de movimiento para animar cualquier ocasión

Ver todos los beneficios

Inalámbrico de 30 m

El diseño omnidireccional captura el sonido en todas las direcciones

El sensor de este micrófono tiene la misma sensibilidad para los sonidos que procedan de cualquier dirección.

Escoge entre 2 canales para evitar interferencias

Gracias a la existencia de dos canales de transmisión, el placer de la audición está protegido pues podrás pasar fácilmente al que te ofrezca la mejor recepción.

Silenciamiento automático, se acabaron los zumbidos cuando no hay señal

Si salieras del alcance operativo o si la calidad de recepción bajara temporalmente, el silenciamiento automático silenciaría la salida de audio de los auriculares para que no oyeras ese molesto zumbido que suele originarse. El audio se restauraría automáticamente cuando volvieras a estar dentro de la distancia de funcionamiento.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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