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Descatalogado
SBCMC8650/00
Inalámbrico de 30 m
Este micrófono inalámbrico combina rendimiento y libertad de movimiento para animar cualquier ocasión
El sensor de este micrófono tiene la misma sensibilidad para los sonidos que procedan de cualquier dirección.
Gracias a la existencia de dos canales de transmisión, el placer de la audición está protegido pues podrás pasar fácilmente al que te ofrezca la mejor recepción.
Si salieras del alcance operativo o si la calidad de recepción bajara temporalmente, el silenciamiento automático silenciaría la salida de audio de los auriculares para que no oyeras ese molesto zumbido que suele originarse. El audio se restauraría automáticamente cuando volvieras a estar dentro de la distancia de funcionamiento.
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