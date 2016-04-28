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Descatalogado
Altavoz portátil todo en uno
Disfruta escuchando música en el altavoz todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas a través de la conectividad con tarjetas microSD, USB y la entrada auxiliar. El altavoz con tecnología wOOx™ es compacto y está disponible en varios colores y con batería recargable.
Naranja
USB
Solo tienes que cargar el dispositivo USB o la tarjeta microSD con el contenido que desees, conectarlos al reproductor y no tendrás que preocuparte de nuevo de quedarte sin opciones de entretenimiento.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBM130ORG Altavoz portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SBM130ORG Altavoz portátil