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  • Inhibición del crecimiento del vello
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  • Inhibición del crecimiento del vello
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Descatalogado

Lumea PrecisionSistema de eliminación de vello IPL

SC2002/00

4.1
| (113) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

1 premio

Inhibición del crecimiento del vello
El sistema Philips Lumea con luz pulsada para eliminar el vello hace maravillas para inhibir la reaparición del vello corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.
Ver todos los beneficios

Para disfrutar de una piel suave en la cara y el cuerpo todos los días

Inhibición del crecimiento del vello

  • Para uso en cuerpo y cara

  • 15 minutos para medias piernas

  • Vida útil &lt;gt/> 100 000 pulsos de luz

  • Diseño sin cables

Disfruta de una piel suave a diario

Disfruta de una piel suave a diario

El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, mantendrás una piel suave todos los días.

Eficacia sin esfuerzo

Eficacia sin esfuerzo

Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan sólo dos tratamientos cada dos semanas, con unos resultados sin vello óptimos tras cuatro o cinco tratamientos bisemanales. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cada cuatro o seis semanas. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.

Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu propio hogar

Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu propio hogar

Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 1500 voluntarios.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

113

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

14/11/2016

España

España

Eficaz y pr´´actico

Estoy muy contenta de habérmelo comprado, no espreraba tan buenos resultados en un plazo de tiempo ta relativa,ente satisfactorio. Realmente cumple con las expectativas que venden. le doy un 10 y siempre lo recomiendo a mis amigas. Estoy encantada

Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

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17/12/2013

España

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Muy buen funcionamiento y excelentes resultados

Lo utilizo con frecuencia y me da. Muy buenos resultados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

Sí, recomiendo este producto

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17/09/2012

España

España

Fantástica desde el primer día que la usé

Me parece estupenda para todo el cuerpo. El precio que tiene en comparación con las sesiones de fotodepilación es muy bueno. Se lo recomiendo a todas las chicas que conozco.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

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Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

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