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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Para uso en cuerpo y cara
15 minutos para medias piernas
Vida útil <gt/> 100 000 pulsos de luz
Diseño sin cables
El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, mantendrás una piel suave todos los días.
Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan sólo dos tratamientos cada dos semanas, con unos resultados sin vello óptimos tras cuatro o cinco tratamientos bisemanales. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cada cuatro o seis semanas. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 1500 voluntarios.
Premios
4.1
de 4
113
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Alia69
14/11/2016
España
Eficaz y pr´´actico
Estoy muy contenta de habérmelo comprado, no espreraba tan buenos resultados en un plazo de tiempo ta relativa,ente satisfactorio. Realmente cumple con las expectativas que venden. le doy un 10 y siempre lo recomiendo a mis amigas. Estoy encantada
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
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Pil1
17/12/2013
España
Muy buen funcionamiento y excelentes resultados
Lo utilizo con frecuencia y me da. Muy buenos resultados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
Sí, recomiendo este producto
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MAría38
17/09/2012
España
Fantástica desde el primer día que la usé
Me parece estupenda para todo el cuerpo. El precio que tiene en comparación con las sesiones de fotodepilación es muy bueno. Se lo recomiendo a todas las chicas que conozco.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
Sí, recomiendo este producto
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