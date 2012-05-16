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  • Un bolso, dos estilos
  • Un bolso, dos estilos
  • Un bolso, dos estilos
  • Un bolso, dos estilos
  • Un bolso, dos estilos
  • Un bolso, dos estilos

Descatalogado

Philips AventBolso urbano Avent

SCD148/50

3.1
| (40) Reseñas
Un bolso, dos estilos
El bolso urbano Philips Avent SCD148/50 tiene dos elegantes solapas frontales para cambiar la apariencia según la temporada o su guardarropa, además, tiene todas las funciones de un bolso para bebés Avent.
Ver todos los beneficios

Puede modificar el diseño de su bolso con sólo cambiar la parte frontal

Un bolso, dos estilos

  • Marrón

Mantiene las mamaderas calientes o frías

Mantiene las mamaderas calientes o frías

Conserva la leche materna o de fórmula fría, o agua caliente previamente hervida durante cuatro horas.

Dos frentes desmontables para cambiar el diseño de su bolso

Dos frentes desmontables para cambiar el diseño de su bolso

Liviana y fabricada en microfibra de alta calidad

Liviana y fabricada en microfibra de alta calidad

La microfibra es liviana y fácil de usar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.1

de 4

40

Reseñas

16/05/2012

España

España

es muy practico

es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent

23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Ventajas

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Contras

Can't machine wash, only sponge dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for winter

Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

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