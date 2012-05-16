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Descatalogado
SCD148/50
Marrón
Conserva la leche materna o de fórmula fría, o agua caliente previamente hervida durante cuatro horas.
La microfibra es liviana y fácil de usar.
3.1
de 4
40
Reseñas
chukimimus
16/05/2012
España
es muy practico
es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent
Debfly
23/11/2019
United Kingdom
Great for keeping drinks cold
It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap
Ventajas
Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull
Contras
Can't machine wash, only sponge dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag
Endencja
22/01/2014
United Kingdom
Perfect for winter
Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag