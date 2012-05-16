ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Alimentación fuera de casa
  • Alimentación fuera de casa
  • Alimentación fuera de casa
  • Alimentación fuera de casa
  • Alimentación fuera de casa
  • Alimentación fuera de casa

Descatalogado

Philips AventBolso térmico de neoprene Avent

SCD150/72

3.1
| (40) Reseñas
Alimentación fuera de casa
El elegante portamamaderas térmico ThermaTote Avent tiene capacidad para dos mamaderas Avent, dos vasos Magic o cuatro vasos VIA. Su doble capa de aislamiento conserva la leche fría o el agua caliente durante cuatro horas. Es liviano, pequeño y práctico para viajar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Para usar con mamaderas y vasos VIA y Magic

Alimentación fuera de casa

  • Azul

Mantiene las mamaderas calientes o frías

Mantiene las mamaderas calientes o frías

Conserva la leche materna o de fórmula fría, o agua caliente previamente hervida durante cuatro horas.

Correa para hombros ancha y regulable

El bolso urbano Philips Avent tiene una correa para hombros ancha y regulable para máxima comodidad de uso

Para usar con mamaderas y con vasos VIA y Magic Avent

Para usar con mamaderas y con vasos VIA y Magic Avent

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

40

Reseñas

16/05/2012

España

España

es muy practico

es un producto q te ayuda a tener a la mano todo lo q una mama necesita es muy practico adema de que dura mucho tiempo la mia tiene ya casi 7 años y la use para mi segunda bebe es confiable ademas de q lo pueden usar los papas si que les de pena como sucede con otros similares

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD138/60 Mochila Avent

23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Ventajas

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Contras

Can't machine wash, only sponge dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

22/01/2014

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for winter

Have space for 2 bottles and have a great price. I have been use it all winter perfect!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 