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Descatalogado
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, lo que permite al bebé combinar la alimentación con pecho y biberón.
El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón Classic Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*
4.8
de 4
24
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Mary2012
07/12/2013
España
Muy útil
Muy practico, mucho uso le he dado para mis hijos, se pueden meter en lavavajillas, producto que se puede volver a usar para el siguiente hijo, cambiando las tetinas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD270/00 Selección para recién nacidos
Sí, recomiendo este producto
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Bisitri
13/09/2013
España
Practico
Tiene todo lo necesario y una calidad excepcional.
Sí, recomiendo este producto
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Adry32
21/08/2013
España
Inmejorable
El pack Philips AVENT Selección de recién nacido SCD270/00 es incomparable con cualquier producto del mercado. Calidad excelente, precio asequible, comodidad inmejorable. Recomiendo 100% este producto para tod@s l@s bebés del mundo.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés mostraron menos malestar que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el Institute of Child Health, Londres, 2008.)
Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón Avent mostraron menos cólicos que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones, sobre todo de noche.