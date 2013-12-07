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  • Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*
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Descatalogado

Philips AventSelección para recién nacidos

SCD270/00

4.8
| (24) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*
El conjunto de recién nacido SCD270/00 de Philips Avent incluye 2 biberones sin BPA de 125 ml y 2 de 260 ml
Ver todos los beneficios

Menos cólicos**

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche*

Esta mamadera está fabricada con PES, un material sin BPA.

Esta mamadera está fabricada con PES, un material sin BPA.

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, lo que permite al bebé combinar la alimentación con pecho y biberón.

Clínicamente probado, reduce significativamente el malestar

Clínicamente probado, reduce significativamente el malestar

El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón Classic Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

24

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

07/12/2013

España

España

Muy útil

Muy practico, mucho uso le he dado para mis hijos, se pueden meter en lavavajillas, producto que se puede volver a usar para el siguiente hijo, cambiando las tetinas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD270/00 Selección para recién nacidos

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13/09/2013

España

España

Practico

Tiene todo lo necesario y una calidad excepcional.

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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21/08/2013

España

España

Inmejorable

El pack Philips AVENT Selección de recién nacido SCD270/00 es incomparable con cualquier producto del mercado. Calidad excelente, precio asequible, comodidad inmejorable. Recomiendo 100% este producto para tod@s l@s bebés del mundo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD270/00 Selección para recién nacidos

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés mostraron menos malestar que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones. (Estudio realizado por el Institute of Child Health, Londres, 2008.)

  2. Un estudio clínico ha demostrado que, a las dos semanas de vida, los bebés alimentados con el biberón Avent mostraron menos cólicos que aquellos que estaban siendo alimentados con otros biberones, sobre todo de noche.