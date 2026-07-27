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Descatalogado
SCD289/01
Biberones, chupetes
260 ml
125 ml
Tetina con forma natural
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, lo que permite al bebé combinar la alimentación con pecho y biberón.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin colapsar la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
Opiniones
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011