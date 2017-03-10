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Descatalogado
Interferencia mínima de otros vigilabebés.
Se enciende cuando es necesario recargar o sustituir las baterías.
Le permite ajustar el volumen de la unidad de padres según la situación.
3.5
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD470/00 Analoges Babyphone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD470/00 Analoges Babyphone
nelev
21/08/2011
België
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD470/00 Analoge babyfoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD470/00 Analoge babyfoon
Patrick
04/10/2017
Suomi
scd470/00
suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa
Esta reseña se realizó para SCD470/00 Analogue baby monitor
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.