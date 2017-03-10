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Descatalogado

Philips AventVigilabebés analógico

SCD470/00

3.5
| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Oiga a su bebé
Garantiza una recepción segura dentro de la casa y en los alrededores y reduce al mínimo las interferencias de cualquier otro dispositivo.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Alcance de hasta 150 m

Oiga a su bebé

Interferencia mínima de otros vigilabebés

Interferencia mínima de otros vigilabebés.

Se enciende cuando es necesario recargar o sustituir las baterías

Se enciende cuando es necesario recargar o sustituir las baterías.

Ajuste el volumen de la unidad de padres según la situación

Le permite ajustar el volumen de la unidad de padres según la situación.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

1

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr Zufrieden mit dem Babyphone, benutze es jetzt zum 2 mal und bin sehr zufrieden

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD470/00 Analoges Babyphone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD470/00 Analoges Babyphone

21/08/2011

België

België

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD470/00 Analoge babyfoon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD470/00 Analoge babyfoon

04/10/2017

Suomi

Suomi

scd470/00

suoritus kyky on hyvä mutta helppokäyttöseks tai kauniiks ei voi sanoa

Esta reseña se realizó para SCD470/00 Analogue baby monitor

Esta reseña se realizó para SCD470/00 Analogue baby monitor

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 