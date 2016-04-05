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Política de devolución de 30 días

  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé

Descatalogado

Philips Avent Audio MonitorsVigilabebés DECT

SCD505/00

3.6
| (124) Reseñas
La conexión más fiable con su bebé
Nuestros vigilabebés DECT de Avent le ofrecen la seguridad de sentirse cerca de su bebé, incluso cuando no está en la misma habitación. Proporcionan la conexión más fiable con un sonido nítido, una tranquilizadora luz nocturna y nanas.
Ver todos los beneficios

Tranquilidad absoluta mientras su bebé duerme

La conexión más fiable con su bebé

  • Conexión 100 % privada

  • Luz de compañía y nanas

  • Función de intercomunicador

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %

La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé.

Sonido nítido perfecto gracias a tecnología DECT

Sonido nítido perfecto gracias a tecnología DECT

Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.

Modo ECO de bajo consumo

Modo ECO de bajo consumo

Encienda el modo ECO para reducir la transmisión de energía en la habitación del bebé. En el modo ECO, las unidades solo se activan cuando el bebé emite un sonido.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.6

de 4

124

Reseñas

05/04/2016

España

España

Buen aparato

Permite oir lo que sucede en la habitación con mucha nitidez. La única lástima es que las baterías de la unidad paterna duran muy poco (unas 24 h).

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

07/12/2013

España

España

Buen producto

Lo mas importante a destacar es que no tiene interferencias. Muy útil . Lo compramos para nuestro primer bebe y lo seguimos usando para el siguiente. Ahora son mas mayor cintos y lo seguimos usando para tenerles vigilados mientras juegan.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

21/08/2013

España

España

Claramente recomendable

Cuando nació Guille nos regalaron este monitor vigilabebés y, la verdad, lo recomiendo. Además de ser muy fácil de usar y de tener un diseño precioso, tiene una función que ayuda a dormir al bebé con un repertorio de nanas. Ah! Muy práctica también la lunita que, al iluminarse, acompaña al peque hasta que se queda dormido. Relación calidad-precio excelente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

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Avisos legales

  1. El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del entorno y de los factores que provocan interferencias.