Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
SCD505/00
Conexión 100 % privada
Luz de compañía y nanas
Función de intercomunicador
La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé.
Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.
Encienda el modo ECO para reducir la transmisión de energía en la habitación del bebé. En el modo ECO, las unidades solo se activan cuando el bebé emite un sonido.
3.6
de 4
124
Reseñas
Rorquin
05/04/2016
España
Buen aparato
Permite oir lo que sucede en la habitación con mucha nitidez. La única lástima es que las baterías de la unidad paterna duran muy poco (unas 24 h).
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor
Mary2012
07/12/2013
España
Buen producto
Lo mas importante a destacar es que no tiene interferencias. Muy útil . Lo compramos para nuestro primer bebe y lo seguimos usando para el siguiente. Ahora son mas mayor cintos y lo seguimos usando para tenerles vigilados mientras juegan.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor
Lulanga
21/08/2013
España
Claramente recomendable
Cuando nació Guille nos regalaron este monitor vigilabebés y, la verdad, lo recomiendo. Además de ser muy fácil de usar y de tener un diseño precioso, tiene una función que ayuda a dormir al bebé con un repertorio de nanas. Ah! Muy práctica también la lunita que, al iluminarse, acompaña al peque hasta que se queda dormido. Relación calidad-precio excelente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor
El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del entorno y de los factores que provocan interferencias.