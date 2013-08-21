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Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound
  • Tranquilidad con Crystal Clear Sound

Descatalogado

Philips AventVigilabebés DECT

SCD510/00

3.6
| (54) Reseñas
Tranquilidad con Crystal Clear Sound
Disfrute de una tranquilidad absoluta gracias al nuevo vigilabebés DECT SCD510/00 de Philips Avent, con el que podrá relajarse y saber con certeza si su bebé está contento cuando usted está fuera de la habitación.
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Garantizado CERO interferencias gracias a la tecnología DECT

Tranquilidad con Crystal Clear Sound

  • Nitidez cristalina

La tecnología DECT garantiza cero interferencias

La tecnología DECT garantiza cero interferencias

La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé

Tranquilidad con Crystal Clear Sound

Tranquilidad con Crystal Clear Sound

Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT proporciona sonido nítido de alta calidad para escuchar al bebé en cualquier momento

Tiempo de funcionamiento de 24 horas antes de volver a recargarlo

Tiempo de funcionamiento de 24 horas antes de volver a recargarlo

La unidad de padres recargable de tamaño reducido le permite desplazarse sin cables durante 24 horas antes de volver a recargarla

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.6

de 4

54

Reseñas

21/08/2013

España

España

El mejor del mercado

Antes de comprar Philips AVENT Vigilabebés DECT SCD510/00 Nitidez cristalina comparé con muchas marcas del mercado y la relación calidad-precio, Philips AVENT Vigilabebés es el mejor de todos. Lo recomiendo altamente. Tiene muchísima sensibilidad para escuchar al bebé.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT baby monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT baby monitor

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It does what it says on the box!

I was completely lost when coming to buy a monitor...there's so many to choice from but this one is so simple and easy to use, it gives me peace of mind and I couldn't live without it!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT Baby Monitor

18/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Baby monitor

This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT Baby Monitor

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