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Descatalogado
SCD510/00
Nitidez cristalina
La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé
Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT proporciona sonido nítido de alta calidad para escuchar al bebé en cualquier momento
La unidad de padres recargable de tamaño reducido le permite desplazarse sin cables durante 24 horas antes de volver a recargarla
3.6
de 4
54
Reseñas
Adry32
21/08/2013
España
El mejor del mercado
Antes de comprar Philips AVENT Vigilabebés DECT SCD510/00 Nitidez cristalina comparé con muchas marcas del mercado y la relación calidad-precio, Philips AVENT Vigilabebés es el mejor de todos. Lo recomiendo altamente. Tiene muchísima sensibilidad para escuchar al bebé.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT baby monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT baby monitor
tool
25/07/2012
United Kingdom
It does what it says on the box!
I was completely lost when coming to buy a monitor...there's so many to choice from but this one is so simple and easy to use, it gives me peace of mind and I couldn't live without it!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT Baby Monitor
Daddy1
18/10/2011
United Kingdom
Very Good Baby monitor
This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD510/00 DECT Baby Monitor