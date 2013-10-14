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Descatalogado
Conexión 100 % privada
Luz de compañía y nanas
Función de intercomunicador
La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé.
Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.
El exclusivo modo ecológico inteligente minimiza automáticamente la potencia de transmisión y aumenta la duración de la batería. Cuanto más cerca esté de su bebé, menos energía se necesitará para conseguir una conexión perfecta (no disponible en EE. UU. ni en Canadá).
4.3
de 4
78
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
lizzy89
14/10/2013
España
Buena calidad precio
El vigilabebés es un producto prescindible en una casa pequeña, pero da libertad para ir a hacer otras cosas como ducharte o hacer la comida porque mientras sabes que no pasa nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD560/00 Vigilabebés DECT
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD560/00 Vigilabebés DECT
RCO58
23/06/2020
France
Comprador verificado
Super fiable ! Branché durant 4 ans !
Installer dans la chambre de bébé dès son 1er jour à la maison (soit une semaine après l'accouchement) jusqu'à ces 4 et demi ! Emporter en week-end et en vacances, aucun problème. Nous sommes ravis de cet achat !
Ventajas
Fiable !
Contras
RAS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT
ANVER
15/08/2019
Nederland
Gewoon supergoed
Als kersverse grootouders deze babyfoon aangeschaft. We zijn verbluft over de eigenschappen. Een onmisbaar apparaat.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del entorno y de los factores que provocan interferencias.