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  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé

Descatalogado

Philips Avent Audio MonitorsVigilabebés DECT

SCD560/00

4.3
| (78) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
La conexión más fiable con su bebé
Nuestro nuevo vigilabebés DECT SCD560/00 ofrece una tranquilidad total. Proporciona la conexión más fiable con sonido nítido, control de temperatura, una tranquilizadora luz nocturna y nanas.
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Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Más seguridad para usted y su bebé

La conexión más fiable con su bebé

  • Conexión 100 % privada

  • Luz de compañía y nanas

  • Función de intercomunicador

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %

La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé.

Sonido nítido perfecto gracias a tecnología DECT

Sonido nítido perfecto gracias a tecnología DECT

Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.

Modo ecológico inteligente de bajo consumo

Modo ecológico inteligente de bajo consumo

El exclusivo modo ecológico inteligente minimiza automáticamente la potencia de transmisión y aumenta la duración de la batería. Cuanto más cerca esté de su bebé, menos energía se necesitará para conseguir una conexión perfecta (no disponible en EE. UU. ni en Canadá).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.3

de 4

78

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

14/10/2013

España

España

Buena calidad precio

El vigilabebés es un producto prescindible en una casa pequeña, pero da libertad para ir a hacer otras cosas como ducharte o hacer la comida porque mientras sabes que no pasa nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD560/00 Vigilabebés DECT

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD560/00 Vigilabebés DECT

23/06/2020

France

France

Comprador verificado

Super fiable ! Branché durant 4 ans !

Installer dans la chambre de bébé dès son 1er jour à la maison (soit une semaine après l'accouchement) jusqu'à ces 4 et demi ! Emporter en week-end et en vacances, aucun problème. Nous sommes ravis de cet achat !

Ventajas

Fiable !

Contras

RAS

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD560/00 Écoute-bébé DECT

15/08/2019

Nederland

Nederland

Gewoon supergoed

Als kersverse grootouders deze babyfoon aangeschaft. We zijn verbluft over de eigenschappen. Een onmisbaar apparaat.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD560/00 DECT-babyfoon

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 

  1. El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del entorno y de los factores que provocan interferencias.