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Descatalogado
SCD570/00
Conexión 100 % privada
Luz de compañía y nanas
Función de intercomunicador
Alerta por vibración
La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé.
Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.
El exclusivo modo ecológico inteligente minimiza automáticamente la potencia de transmisión y aumenta la duración de la batería. Cuanto más cerca esté de su bebé, menos energía se necesitará para conseguir una conexión perfecta (no disponible en EE. UU. ni en Canadá).
4.0
de 4
16
Reseñas
Will888
02/05/2018
United Kingdom
Reliable, clear, long battery life
An excellent monitor. Parent unit battery life so long I no longer worry about it, the cradle is very convenient for charging (worth the upgrade over the 560 if only for that feature). I picked it up for a good price on sale but would happily have paid full price knowing how good it is. Range is superb, stretches full length of our garden, only got it to warn out of range at the end of the in-laws 1/2 acre field..! Sound very clear, talkback function useful and it’s been flawlessly reliable (used daily for 2.5 years, dropped handset a few times, original batteries still give good life). I have two complaints though: 1. Bit of a software flaw with the parent unit. When keylocked it’s still possible to switch the parent unit off in the normal way! Admittedly only once, but I found it had inadvertently switched off in my pocket whilst keylocked. 2. If you have a power cut the base unit does not power on. It would be useful if the unit defaulted on when plugged in to avoid having to re-enter room to switch on. Overall though, these are minor and extremely pleased with performance and reliability. Thoroughly recommended.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor
de gouw
10/01/2022
Nederland
hele fijne Babyfoon
Hij doet wat hij moet doen, Duidelijke hoorbaar wanneer ons kleintje wakker is en ook het nachtlampje is niet te fel maar precies goed. Hij is makkelijk in gebruik!
Ventajas
Heel makkelijk in gebruik
Contras
geen camera maar eigenlijk ook niet nodig, je leert de geluidjes van je kleintje snel genoeg kennen
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon
Nils
25/04/2017
Norge
Har det man trenger, norsk språk mangler.
God rekkevidde, tydelig lyd. Enkel å sette opp og bruke. Norsk meny språk mangler på min, men gjør ikke så mye.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD570/00 DECT Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD570/00 DECT Baby Monitor
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023.
El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del entorno y de los factores que provocan interferencias.