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  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé
  • La conexión más fiable con su bebé

Descatalogado

Philips Avent Audio MonitorsVigilabebés DECT

SCD570/00

4
| (16) Reseñas
La conexión más fiable con su bebé
Nuestro nuevo vigilabebés DECT SCD570/00 ofrece una vigilancia avanzada. Proporciona la conexión más fiable con sonido Crystal Clear Sound, sensor de temperatura, una tranquilizadora luz nocturna y nanas.
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Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Supervisión avanzada para usted y su bebé

La conexión más fiable con su bebé

  • Conexión 100 % privada

  • Luz de compañía y nanas

  • Función de intercomunicador

  • Alerta por vibración

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %

La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé.

Sonido nítido perfecto gracias a tecnología DECT

Sonido nítido perfecto gracias a tecnología DECT

Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.

Modo ecológico inteligente de bajo consumo

Modo ecológico inteligente de bajo consumo

El exclusivo modo ecológico inteligente minimiza automáticamente la potencia de transmisión y aumenta la duración de la batería. Cuanto más cerca esté de su bebé, menos energía se necesitará para conseguir una conexión perfecta (no disponible en EE. UU. ni en Canadá).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

16

Reseñas

2

02/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Reliable, clear, long battery life

An excellent monitor. Parent unit battery life so long I no longer worry about it, the cradle is very convenient for charging (worth the upgrade over the 560 if only for that feature). I picked it up for a good price on sale but would happily have paid full price knowing how good it is. Range is superb, stretches full length of our garden, only got it to warn out of range at the end of the in-laws 1/2 acre field..! Sound very clear, talkback function useful and it’s been flawlessly reliable (used daily for 2.5 years, dropped handset a few times, original batteries still give good life). I have two complaints though: 1. Bit of a software flaw with the parent unit. When keylocked it’s still possible to switch the parent unit off in the normal way! Admittedly only once, but I found it had inadvertently switched off in my pocket whilst keylocked. 2. If you have a power cut the base unit does not power on. It would be useful if the unit defaulted on when plugged in to avoid having to re-enter room to switch on. Overall though, these are minor and extremely pleased with performance and reliability. Thoroughly recommended.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD570/01 DECT Baby Monitor

10/01/2022

Nederland

Nederland

hele fijne Babyfoon

Hij doet wat hij moet doen, Duidelijke hoorbaar wanneer ons kleintje wakker is en ook het nachtlampje is niet te fel maar precies goed. Hij is makkelijk in gebruik!

Ventajas

Heel makkelijk in gebruik

Contras

geen camera maar eigenlijk ook niet nodig, je leert de geluidjes van je kleintje snel genoeg kennen

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD570/00 DECT-babyfoon

25/04/2017

Norge

Norge

Har det man trenger, norsk språk mangler.

God rekkevidde, tydelig lyd. Enkel å sette opp og bruke. Norsk meny språk mangler på min, men gjør ikke så mye.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD570/00 DECT Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Audio Monitors SCD570/00 DECT Baby Monitor

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 

  1. El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del entorno y de los factores que provocan interferencias.