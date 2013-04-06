ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Siéntase siempre cerca de su bebé
  • Siéntase siempre cerca de su bebé
  • Siéntase siempre cerca de su bebé
  • Siéntase siempre cerca de su bebé
  • Siéntase siempre cerca de su bebé
  • Siéntase siempre cerca de su bebé
  • Siéntase siempre cerca de su bebé
  • Siéntase siempre cerca de su bebé
  • Siéntase siempre cerca de su bebé
  • Siéntase siempre cerca de su bebé
  • Siéntase siempre cerca de su bebé
  • Siéntase siempre cerca de su bebé

Descatalogado

Philips AventVigilabebés con vídeo digital

SCD600/00

3.4
| (97) Reseñas
Siéntase siempre cerca de su bebé
Vea y oiga a su bebé con lo último en tecnología de vídeo vigilancia de bebés
Ver todos los beneficios

Vigilabebés con visión de claridad cristalina

Siéntase siempre cerca de su bebé

Selección automática de canales para una conexión privada

Selección automática de canales para una conexión privada

Mantenga una conexión segura con su bebé a todas horas gracias a la tecnología de vídeo digital fácil de usar

Visión nocturna con infrarrojos para vigilar al bebé a todas horas

Visión nocturna con infrarrojos para vigilar al bebé a todas horas

Visión nocturna con infrarrojos para que pueda ver al bebé a todas horas

Unidad de padres sin cable y portátil

Unidad de padres sin cable y portátil

La unidad de padres recargable le permite moverse por la casa a la vez que está cerca de su bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

97

Reseñas

06/04/2013

España

España

Lo mejor que han inventado

Es de las mejores cosas que compre para mis bebés. Lo utilizo muchísimo y gracias a él estoy tranquila de ver a mis niños durmiendo plácidamente. Lo aconsejo con toda seguridad y garantía.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

19/08/2012

España

España

Perfecto para vigilar a tu bebe

Un producto estupendo para controlar y estar tranquilo de que tu bebe está bien. Con la imagen no hace falta moverse y hasta los abuelos lo saben manejar. Las canciones un acierto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

31/05/2012

España

España

Genial

A mi me encanta, nos lo regalaron para la peque hace más de un año y nos ha ido genial. Si comprara otro sería el mismo. Servicio técnico inmejorable, rápidos, atención genial.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.