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Descatalogado
SCD610/00
Compatible con 4 cámaras
Manténgase conectado a su bebé en casa con un alcance de 150 m
Vea a su bebé día y noche. A todo color por el día y en blanco y negro por infrarrojos por la noche
Escuche a su bebé y nada más. El monitor cambia automáticamente entre 120 canales para mantener la conexión libre de cualquier interferencia
2.8
de 4
125
Reseñas
Sipiona
27/11/2017
España
Perfecto
Facilidad de uso, imagen perfecta y muy buen funcionamiento.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD610/00 Digital Video Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
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Art72
16/05/2015
España
Excelente compra
Una de las mejores compras que hice cuando nació mi bebe. La calidad de imagen es estupenda así como la claridad del sonido. Cero interferencias. El único pero son los cables de alimentación. Se estropean con facilidad pues son un poco frágiles. Se agradecería un cable un poco más robusto, ya que dada la extensión que tienen y los malabares que tenemos que hacer lo padres a veces para ubicar la cámara, las torceduras que sufre hace que se estropeen con facilidad, aún teniendo cuidado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD610/00 Digital Video Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
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wislo
18/12/2013
España
Cómodo, práctico y sencillo
Es un producto estupendo, facil de entender y muy conveniente cuando se tienen bebes, te da tranquilidad al estar viéndolos en cada instante independientemente de lo que esta haciendo uno.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD610/00 Digital Video Baby Monitor
Sí, recomiendo este producto
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