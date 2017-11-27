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  • La mejor conexión portátil con su bebé
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Descatalogado

Philips AventVigilabebés con vídeo digital

SCD610/00

2.8
| (125) Reseñas
La mejor conexión portátil con su bebé
Nuestro vigilababés con vídeo digital le permite mantener una conexión segura y privada con su bebé a todas horas.
Ver todos los beneficios

Visión diurna y nocturna, en cualquier lugar de la casa

La mejor conexión portátil con su bebé

  • Compatible con 4 cámaras

Alcance de 150 m

Alcance de 150 m

Manténgase conectado a su bebé en casa con un alcance de 150 m

Pantalla LCD de 2,4 pulgadas con visión diurna y nocturna

Pantalla LCD de 2,4 pulgadas con visión diurna y nocturna

Vea a su bebé día y noche. A todo color por el día y en blanco y negro por infrarrojos por la noche

Selección automática de canales

Selección automática de canales

Escuche a su bebé y nada más. El monitor cambia automáticamente entre 120 canales para mantener la conexión libre de cualquier interferencia

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 4

125

Reseñas

27/11/2017

España

España

Perfecto

Facilidad de uso, imagen perfecta y muy buen funcionamiento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD610/00 Digital Video Baby Monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD610/00 Digital Video Baby Monitor

16/05/2015

España

España

Excelente compra

Una de las mejores compras que hice cuando nació mi bebe. La calidad de imagen es estupenda así como la claridad del sonido. Cero interferencias. El único pero son los cables de alimentación. Se estropean con facilidad pues son un poco frágiles. Se agradecería un cable un poco más robusto, ya que dada la extensión que tienen y los malabares que tenemos que hacer lo padres a veces para ubicar la cámara, las torceduras que sufre hace que se estropeen con facilidad, aún teniendo cuidado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD610/00 Digital Video Baby Monitor

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18/12/2013

España

España

Cómodo, práctico y sencillo

Es un producto estupendo, facil de entender y muy conveniente cuando se tienen bebes, te da tranquilidad al estar viéndolos en cada instante independientemente de lo que esta haciendo uno.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD610/00 Digital Video Baby Monitor

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