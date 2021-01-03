Tras recibirlo, sin necesidad de leer las instrucciones, empecé a usarlo a los 10 minutos, con esto quiero decir que su diseño, al ser tan visual, hace super fácil su entendimiento. El producto esta compuesto por dos aparatos, el que tienes que dejar cerca de la cuna del bebé (llamémoslo receptor, ya que recibe el sonido) y el que tienen los padres para poder detectar si el bebé se despierta (llamémoslo emisor, ya que emite los sonidos del bebe). El aparato receptor me ha dejado muy impresionada, la nitidez del sonido es excelente, nosotros tenemos un gato y ha llegado a captar el sonido de sus lamidos... INCREIBLE... Tiene diversas funciones, no es tan solo un "vigilabebes". Dispone de un proyector que proyecta imágenes en el techo de la habitación con dibujos infantiles, no es fija, la imagen es siempre la misma pero va cambiando (difuminandose) algo que a Marc (mi bebe) le ha encantado, es ideal cuando se acuesta medio somnoliento, el ha conseguido dormirse solito gracias a esta función. Otra función son las nanas, tiene 5 tipos de nanas distintas, puedes regular el volumen y son melódicas relajantes, junto con el proyector, hace una combinación perfecta para que Marc cuando esta en su cuna despierto, se sienta acompañado y relajado, preparándose para empezar a dormir. La última función, es una pequeña luz en forma de sonrisa que yo ahora mismo utilizo para ver los botones y apagar alguna función que haya dejado encendida (suele ser la del proyector) cuando me meto en la habitación ya oscura, pero pensando en un futuro, es ideal como luz auxiliar cuando los peques ya duermen en su habitación sólitos y tienen algún tipo de temor a la oscuridad. Es una luz suficiente para evitar los miedos de ese gran paso. Sobre el aparato receptor antes de entrar en las funciones quiero dar vital importancia a la emisión de sonidos hasta 50 metros de distancia de la habitación. Nosotros en la planta de arriba tenemos una terraza ( hemos calculado que esta a unos 40 metros de la habitacion) y la nitidez de sonido es la misma, parece que tengas a tu bebe al lado. Las funciones del aparato receptor, asombrosamente son las mismas, osea tu puedes programar la proyección de imágenes, reproducción de nanas y encender la luz auxiliar, además cuenta con temporizador, podrás activar cualquiera de estas funciones durante un tiempo prudencial de 10, 15 o 20 minutos (por ejemplo las nanas) o de forma continua (por ejemplo la luz auxiliar) y eso es un avance genial, ya que no tienes que entrar en la habitación para pararlo o para reactivarlo en caso de ser necesario, el aparato te hace sentir a los pies de su cuna, estando tranquilamente en el salón. La última funcion del aparato es un botón que pone "TALK", nosotros ahora mismo no la hemos usado (Marc tiene 6 meses) pero de cara a un futuro, la vemos muy práctica porque si nuestro bebé nos llama desde su habitación porque quiere, agua por ejemplo, te ahorras entrar, preguntar, ir a por el agua, volver... NADA, tu le preguntas a través del aparato que quiere tu pequeño y ya vas a la habitación preparada, todo más rápido. La ventaja es que evitas que se despeje, entre que te llama, vas a su habitación, vas a buscar lo que pide, vuelves... El crio ya esta con los ojos como platos, despejado total... He leído en algún comentario la falta de reproductor de video, de verdad NI LO NECESITAS, es tan completo y tan nítido el sonido que a la mínima que oyes movimientos, ya sabes que esta haciendo tu pequeño, lo recomiendo 100%.