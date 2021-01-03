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Descatalogado

Philips Avent VigilabebésVigilabebés DECT

SCD735/00

4.7
| (115) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
La conexión más fiable con su bebé
Nuestro vigilabebés SCD735 le ofrece una mayor flexibilidad con hasta 24 horas de supervisión con una carga y un sonido claro. Además, incluye una amplia variedad de funciones de calma. A su bebé le encantará el proyector de luz nocturna con forma de estrellas.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

100 % privada sin interferencias

La conexión más fiable con su bebé

  • 100 % privado y sin interferencias

  • Crystal Clear Sound

  • Hasta 24 horas de monitorización

  • Proyector con luz nocturna estrellada

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad total

La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad total

La tecnología DECT proporciona una conexión segura y privada, por lo que puede estar seguro de ser la única persona que está escuchando. Además, garantiza la eliminación de las interferencias de los dispositivos de transmisión, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y móviles.

Un sonido nítido gracias a tecnología DECT

La tecnología DECT proporciona un sonido nítido para que pueda oír si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad.

Modo ecológico inteligente de bajo consumo para minimizar las transmisiones

Modo ecológico inteligente de bajo consumo para minimizar las transmisiones

El exclusivo modo ecológico inteligente minimiza automáticamente las transmisiones de audio y aumenta la duración de la batería. Cuanto más cerca esté del bebé, menos potencia necesitará para lograr una conexión perfecta.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

115

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

2

03/01/2021

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

me ha gustado mucho, el proyector cambia de lugar constantemente para mantener entretenido al peque y con las nanas es más fácil calmarlo. A su vez, se puede hablar desde donde quiera que estés al peque y tranquilizarlo. Es muy buen producto, el sonido es bastante nítido y funciona muy bien. Adicionalmente a todo lo que he indicado enciende una luz como luz nocturna para el miedo de los peques.

Ventajas

El proyector, que se pueda hablar al peque, nanas, entre otros.

Contras

si tengo que decir algo, sería que no tiene cámara

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD733/00 Vigilabebés DECT

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD733/00 Vigilabebés DECT

21/12/2020

España

España

Mucho más que un vigilabebés

Tras usarlo durante varias semanas, estamos encantados con el vigilabebés, por llamarlo de alguna forma, ya que es mucho más que esto. En casa duermen juntos nuestro hijo de 5 y nuestra bebé, el vigilabebés nos ha servido para poder hacer nuestra vida mientras la pequeña está en la cuna y para que nuestro hijo mayor lo use como un intercomunicador o walkie talkienos pida agua, nos cuente si ha tenido una pesadilla o solo nos hable y nos cuente cosas pasando un rato divertido y utilizándolo como un juguete. Como vigilabebés es excepcional, tiene muy buena cobertura aunque te muevas de una punta a otra y con varios tabiques de por medio. Se escucha con muchísima claridad y cuenta con unos leds que se iluminan según el volumen del ruido que detecta la base. Sobre todo, tiene 2 funciones que a nosotros nos han parecido decisivas: Poner el proyector de luces de colores en el techo y la música remotamente desde nuestro "teléfonillo". Con esto conseguimos calmarla directamente sin tener que acudir a la cuna. Además con estas funciones, hay que pensar que no merece la pena comprar un proyector o móvil de cuna, pues con estas funciones está más que cubierto. Por otro lado, hay que destacar que el telefonillo es recargable y tiene un dock para recargarlo. La base tiene la opción de poderle poner pilas (recargables o normales) pudiendo obviar la necesidad de tener un enchufe cerca del lugar dónde queremos emplazarlo y a la vez, permite que, como hace el mayor, se lo lleve a la cama y lo use como intercomunicador para jugar. En definitiva, nos ha parecido perfecto por su funcionamiento y sobre todo por las funciones de activar el proyector y música desde el "telefonillo", ahorrando además en un proyector o un móvil de cuna.

Ventajas

Funcionamiento, funciones de proyector y música remotas, ahorro futuro en proyector y móvil de cuna, uso como intercomunicador para jugar

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD733/00 Vigilabebés DECT

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Vigilabebés SCD733/00 Vigilabebés DECT

21/12/2020

España

España

Comprador verificado

Muy efectivo

Vivimos en una casa bastante grande y con otro dispositivo teníamos el problema de las interferencias y la mala conexión... Y con este Vigilabebés el problema está resuelto. La batería dura más de 15h, tiene 15 nanas para tranquilizar al bebé y emite una estrellas en el techo que hace que se quede embobada mirándolas hasta queda quedarse dormida. También tiene un sensor lumínica que te avisa cuando el bebé llora, así que si estás en un lugar con bastante bullicio eso no será un problema. Puedo hablar con mi marido a través del intercomunicador y hablarle a la bebé. Nos ha encantado. Lo recomendamos.

Ventajas

La calidad del sonido, las nanas y el proyector de luces

Contras

No tiene cámara

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada globalmente a 10.109 usuarios de marcas y productos de cuidado materno-infantil en 2023. 