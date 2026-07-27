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  • Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
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Descatalogado

Philips AventSet de regalo de biberones anticólicos

SCD809/03

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*
Nuestro biberón anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los cólicos, las molestias y las interrupciones durante la alimentación. Gracias a su válvula anticólicos integrada, el aire no entra en la barriguita del bebé.
Ver todos los beneficios
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Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Diseñado para una alimentación ininterrumpida

Clínicamente probado, reduce los cólicos y las molestias*

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*

Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*

Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.

Un 60 % menos de malestar por la noche*

Un 60 % menos de malestar por la noche*

El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron menos cólicos y significativamente menos malestar por la noche en comparación con los bebés alimentados con otro biberón de la competencia.

  3. Diseño de tetina demostrado para eliminar el colapso de la tetina, algo que se asocia a la ingesta de aire y las interrupciones durante la alimentación.

  4. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.