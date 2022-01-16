No había probado nunca un biberon, de ninguna marca, así que me apunté a la prueba de Phillips a ver que tal, y mi bebe parece que lo acepta después de 4 meses de lactancia materna exclusiva. Tranquilos que Phillips no me dice qué es lo que tengo que escribir, esta es mi opinión sincera. No se si será la tetina o qué, pero al menos se que sin estar yo presente podrá alimentarse. El biberón tiene mucha capacidad pero es cómodo de coger. Me gusta que no sea transparente del todo, sino que es de color azul, pero aún así se ve. La verdad es que lo que me falta es que la tetina no gotee cuando le doy la vuelta al biberón, para que el bebé tenga que succionar y no solo esperar a que caiga. Pero el resto no hay nada que mejoraría. A lo mejor que hubiesen varios colores de botellas, ¡pero eso ya es pedir por pedir!