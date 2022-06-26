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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descatalogado

Philips AventBiberón Natural

SCF036/27

4.8
| (117) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con una suave tetina estriada, que evita la contracción de esta, está diseñado para bebés. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Enganche natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 2 biberones

  • 330 ml

  • Tetina de flujo rápido

  • 6m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Silicona suave y tersa para las distintas necesidades del bebé

La tetina suave y resistente a los mordiscos está diseñada para las cambiantes necesidades de los bebés.

Un diseño de tetina flexible y estriada que evita la contracción de esta

Un diseño de tetina flexible y estriada que evita la contracción de esta

Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

117

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

1

26/06/2022

España

España

Muy buen biberon

5 estrellas por la calidad y resistencia del biberón por muchas veces que se caiga, no se rompe. Muy recomendable para tod@s los padres que se quieran despreocupar por si se les cae el bibe a sus niños o que quieran un producto de muy buena calidad

Ventajas

La calidad de los materiales y la resistencia

Contras

Los diseños disponibles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF036/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

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14/06/2022

España

España

Muy recomendable, buena calidad

Me encantan los biberones de Avent. Mi bebé lo coge muy bien, no le dan gases ni cólicos (ya que está especialmente diseñado para ello) y son muy resistentes. Viene con tetina incluida. Muy recomendable. De fácil limpieza, nosotros lo metemos en el lavavajillas y por ahora aguanta bien. Tuvimos uno que por fallo nuestro al hervirlo tocó el metal y se derritió, pero con el resto hemos tenido más cuidado y están perfectos.

Ventajas

Ergonómico, grande, faci de sujetar, no pesa mucho. De fácil limpieza.

Contras

De momento nada en contra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF036/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

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12/06/2022

España

España

Fantastico produto

Me ha para ido muy bueno,no creo que en el mercado haya nada que lo mejore

Ventajas

Lo mejor en biberones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF036/17 Biberón Natural

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011