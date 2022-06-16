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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descatalogado

Philips AventTetina Natural

SCF043/27

4.4
| (109) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
El diseño de nuestra tetina estriada ultrasuave evita su contracción y se asemeja más al pecho. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Tetina extrasuave y flexible

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 2 unidades

  • Flujo medio

  • 3m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El flexible diseño en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

109

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

16/06/2022

España

España

Muy cómodo para el bebé

Me ha gustado el producto, para el bebé ha resultado muy cómodo y me parece una buena compra.

Ventajas

La calidad que tiene

Contras

El precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural

15/06/2022

España

España

Me encanta el producto

Son unas tetinas que se adaptan muy bien a la boca del bebé.

Ventajas

Son muy comodas

Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural

Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural

14/06/2022

España

España

Muy recomendable, buena calidad, anticolicos

Mi bebé lo coge muy bien, no le dan gases ni cólicos (ya que está especialmente diseñado para ello) y son muy resistentes. Muy recomendable. Es muy suave. Se limpia muy bien, la metemos en el lavavajillas junto con el biberón.

Ventajas

Ergonómica, suave, ANTICOLICOS. De fácil limpieza.

Contras

De momento nada en contra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011