Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
Dos piezas
Flujo variable
3m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina suave y resistente a los mordiscos está diseñada para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
4.4
de 4
109
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Testeador
16/06/2022
España
Parte de la promoción
Muy cómodo para el bebé
Me ha gustado el producto, para el bebé ha resultado muy cómodo y me parece una buena compra.
Ventajas
La calidad que tiene
Contras
El precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
Sarigato
15/06/2022
España
Parte de la promoción
Me encanta el producto
Son unas tetinas que se adaptan muy bien a la boca del bebé.
Ventajas
Son muy comodas
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
JuanBCN
14/06/2022
España
Parte de la promoción
Muy recomendable, buena calidad, anticolicos
Mi bebé lo coge muy bien, no le dan gases ni cólicos (ya que está especialmente diseñado para ello) y son muy resistentes. Muy recomendable. Es muy suave. Se limpia muy bien, la metemos en el lavavajillas junto con el biberón.
Ventajas
Ergonómica, suave, ANTICOLICOS. De fácil limpieza.
Contras
De momento nada en contra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF045/27 Tetina natural
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE