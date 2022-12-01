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Descatalogado
2 unidades
Preparados más espesos
6m+
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
La tetina suave y resistente a los mordiscos está diseñada para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
4.0
de 4
41
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Calca38
01/12/2022
France
Parte de la promoción
Tétine naturelle
Très contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballéTrès contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballé
Ventajas
Bon débit, embout ergonomique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tétine Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tétine Natural
Flokiflo
27/11/2022
France
Parte de la promoción
Des tétines qui plaisent parfaitement à bébé !
J'ai beaucoup aimé ce produit car forcément il est compatible avec les biberons Philips que j'utilise pour mon bébé et également parce que mon bébé s'est très bien adapté à cette nouvelle tétine ! Je dirais que le seul point négatif c'est que si nous avons des biberons d'une autre marque que Philips alors les tétines ne sont pas forcément compatibles mais je dirais que c'est le seul point négatif que je vois ! Mais en tout cas elles sont parfaites et se nettoient très facilement. Je les recommande !
Ventajas
Parfaite pour bébé
Contras
Peu compatible avec d'autres marques
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tétine Natural
Sí, recomiendo este producto
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maudmaud
26/11/2022
France
Parte de la promoción
Bonne acceptation
Ma fille, plutôt difficile, quant aux biberons, a plutôt bien accepté celui-là. Il est vrai qu'il ressemble à un téton de maman et que ça facilite la transition. Le débit n'est pas trop rapide et est donc bien adapté pour des bébés de cet âge-là. La tétine se lave bien et est de bonne qualité et résistance
Ventajas
forme, qualité
Contras
aucun
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tétine Natural
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011