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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descatalogado

Philips AventTetina Natural

SCF046/27

4
| (41) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestra suave tetina estriada evita la contracción de esta y está diseñada para bebés. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Enganche natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 2 unidades

  • Preparados más espesos

  • 6m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Silicona suave y tersa para las distintas necesidades del bebé

La tetina suave y resistente a los mordiscos está diseñada para las cambiantes necesidades de los bebés.

Un diseño de tetina flexible y estriada que evita la contracción de esta

Un diseño de tetina flexible y estriada que evita la contracción de esta

Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

41

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

01/12/2022

France

France

Tétine naturelle

Très contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballéTrès contente de ces tétines que j'utilise pour mon fils avec ses biberons Avent Natural. Compatible uniquement avec les biberons Avent Natural. La tétine contient une valve anti régurgitation très pratique, attention à bien la placer sur le biberon de façon à ce que la valve joigne l'encoche appropriée. Le point positif en plus est le prix, en pharmacie c'est le double du prix. Livré en temps et en heure colis bien emballé

Ventajas

Bon débit, embout ergonomique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tétine Natural

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27/11/2022

France

France

Des tétines qui plaisent parfaitement à bébé !

J'ai beaucoup aimé ce produit car forcément il est compatible avec les biberons Philips que j'utilise pour mon bébé et également parce que mon bébé s'est très bien adapté à cette nouvelle tétine ! Je dirais que le seul point négatif c'est que si nous avons des biberons d'une autre marque que Philips alors les tétines ne sont pas forcément compatibles mais je dirais que c'est le seul point négatif que je vois ! Mais en tout cas elles sont parfaites et se nettoient très facilement. Je les recommande !

Ventajas

Parfaite pour bébé

Contras

Peu compatible avec d'autres marques

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF046/27 Tétine Natural

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26/11/2022

France

France

Bonne acceptation

Ma fille, plutôt difficile, quant aux biberons, a plutôt bien accepté celui-là. Il est vrai qu'il ressemble à un téton de maman et que ça facilite la transition. Le débit n'est pas trop rapide et est donc bien adapté pour des bébés de cet âge-là. La tétine se lave bien et est de bonne qualité et résistance

Ventajas

forme, qualité

Contras

aucun

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011