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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descatalogado

Philips AventBiberón Natural de cristal

SCF051/17

4.6
| (51) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permite un enganche natural y hace que resulte más fácil combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Productos compatibles
Calientabiberones rápido reacondicionado

Calientabiberones rápido reacondicionado

SCF355/00R1

Enganche natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 120 ml

  • Tetina con flujo para recién nacidos

  • 0m+

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El flexible diseño en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 4

51

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

2
1

25/03/2023

España

España

Comprador verificado

Mas vida útil

Me gusta mucho mas muchas razones una de ellas es la vida útil de este biberón

Ventajas

Mejor calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal

15/08/2022

Sverige

Sverige

Enda som fungerade utav 10 olika märken

Vår dotter har inte velat ta nappflaskan förrän jag testade Avent som fungerade perfekt. Väldigt lättnad att äntligen hittat en nappflaska som fungerar. Flaskan i sig är av väldigt hög kvalité och känns betydligt bättre än vanliga plastnappflaskor

Ventajas

Själva nappen är super bra utformad

Contras

Flaskan är glas vilket håller värmen länge

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

09/08/2022

Sverige

Sverige

Stabil och lyxig nappflaska

Det jag älskar är det jag är rädd för på samma gång. Att flaskan är gjord i glas. Men äldsta sonen tappade den i golvet och det hände ingenting , inga märken eller något. Det är med olika "munstycken" till flaskan. Min yngsta son älskade den och min fru kunde vila medans jag använde flaskan :-)

Ventajas

Stabil och tålig, skön att hålla i

Contras

Tung för att mindre barn ska hålla själva

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF051/17 Natural-nappflaska i glas

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.