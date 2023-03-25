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Descatalogado
1 biberón
120 ml
Tetina con flujo para recién nacidos
0m+
La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.
La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.
El flexible diseño en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.6
de 4
51
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
MmAarck
25/03/2023
España
Comprador verificado
Mas vida útil
Me gusta mucho mas muchas razones una de ellas es la vida útil de este biberón
Ventajas
Mejor calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Biberón Natural de cristal
noobi
15/08/2022
Sverige
Parte de la promoción
Enda som fungerade utav 10 olika märken
Vår dotter har inte velat ta nappflaskan förrän jag testade Avent som fungerade perfekt. Väldigt lättnad att äntligen hittat en nappflaska som fungerar. Flaskan i sig är av väldigt hög kvalité och känns betydligt bättre än vanliga plastnappflaskor
Ventajas
Själva nappen är super bra utformad
Contras
Flaskan är glas vilket håller värmen länge
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Pappabjörn
09/08/2022
Sverige
Parte de la promoción
Stabil och lyxig nappflaska
Det jag älskar är det jag är rädd för på samma gång. Att flaskan är gjord i glas. Men äldsta sonen tappade den i golvet och det hände ingenting , inga märken eller något. Det är med olika "munstycken" till flaskan. Min yngsta son älskade den och min fru kunde vila medans jag använde flaskan :-)
Ventajas
Stabil och tålig, skön att hålla i
Contras
Tung för att mindre barn ska hålla själva
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF051/17 Natural-nappflaska i glas
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto y malestar.