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Política de devolución de 30 días
De vuelta a la rutina
20% de descuento con el cupón* B2R20
Descatalogado
SCF075/00
Diseñado para recién nacidos
Anatómico y sin BPA
Bulk
De 0 a 2 meses
Nuestro chupete para recién nacidos está especialmente diseñado para adaptarse a sus bocas y rostros pequeños. Su diseño ligero lo convierte en el chupete ideal y es adecuado hasta los 6 meses. La forma y el tamaño de la tetina ayudan al bebé en la transición a nuestras gamas ultra air y ultra soft para que sus necesidades de succión naturales siempre estén cubiertas
Cuando preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, una media del 98 % afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra de Philips Avent.
Nuestras tetinas simétricas y anatómicas están diseñadas para un desarrollo oral natural.
Opiniones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98 % de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes ultra (n=201).
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso