Chupete ligero para recién nacidos; seguro hasta los 6 meses

Nuestro chupete para recién nacidos está especialmente diseñado para adaptarse a sus bocas y rostros pequeños. Su diseño ligero lo convierte en el chupete ideal y es adecuado hasta los 6 meses. La forma y el tamaño de la tetina ayudan al bebé en la transición a nuestras gamas ultra air y ultra soft para que sus necesidades de succión naturales siempre estén cubiertas