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Descatalogado

Philips Avent Ultra start2 chupetes 0-2m

SCF075/02

4.7
| (434) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Relaja a los recién nacidos desde el primer día
Disfrute de la tranquilidad de calmar a su recién nacido desde el primer día. El chupete Philips Avent ultra start se adapta perfectamente a la boca de su recién nacido con su diseño compacto y ligero. Esté con quien esté, su bebé siempre disfrutara de comodidad y tranquilidad.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Pequeño y ligero para un ajuste perfecto

Relaja a los recién nacidos desde el primer día

  • Diseñado para recién nacidos

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

  • De 0 a 2 meses

El ajuste perfecto para bocas pequeñitas

El ajuste perfecto para bocas pequeñitas

Nuestro chupete para recién nacidos está especialmente diseñado para adaptarse a sus bocas y rostros pequeños. Su diseño ligero lo convierte en el chupete ideal y es adecuado hasta los 6 meses. La forma y el tamaño de la tetina ayudan al bebé en la transición a nuestras gamas ultra air y ultra soft para que sus necesidades de succión naturales siempre estén cubiertas

98% Aceptación de la tetina

98% Aceptación de la tetina

Cuando preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, una media del 98 % afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra de Philips Avent.

Óptima para un desarrollo de la boca saludable

Óptima para un desarrollo de la boca saludable

Nuestras tetinas ortodónticas están diseñadas para un desarrollo oral natural, estimulando la succión no nutritiva del bebé. Su formato simétrico y estrecho cerca del escudo, distribuye uniformemente la presión sobre la mandíbula, dientes y encías, ajustándose al interior del paladar único de cada bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

434

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

22/10/2025

España

España

El producto me ha encantado

Lo recomiendo por su diseño simétrico y su tetina de silicona suave, que se adapta bien a la boca del bebé. Es fácil de limpiar y esterilizar, lo que garantiza una buena higiene. Este chupete ayuda a calmar a los bebés y su diseño ergonómico evita molestias en la piel sensible.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

22/10/2025

España

España

Magníficos chupetes para el inicio

Los chupetes "ultra smart nighttime de 0-2m" vienen en una caja con precinto de seguridad. Dando ese plus de tranquilidad de saber que nadie los ha tocado antes de su compra. Respecto al propio embalaje, sirve como trasportín para llevar los chupetes pero también es un esterilizador para microondas. El propio recipiente indica la cantidad de 0.25 ml/0.9 Oz (también marcado con una rayita por si no tienes medidor), 3 minutos a 750-1000 W de potencia y tienes que dejarlo reposar 5 minutos. Esto es una maravilla, ya que si no estas en casa puedes esterilizarlo sin miedo. Al tener la fluorescencia, ayuda mucho a la búsqueda nocturna en la cuna. Una pega que no me ha gustado, pero tampoco es imprescindible, es que no tiene el asa típica de algunos chupetes para su mejor agarre y poder engancharlo a la ropa. Tanto la tetina ergonómica y pequeñita, se ajusta perfectamente a un recién nacido.

Ventajas

Su adaptación a la boca del bebe

Contras

No tener asa para un mejor agarre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

21/10/2025

España

España

Buen producto

Lo recomiendo ya que para la noche se ve perfecto si lo pierde

Ventajas

El agarre y el brillo en la oscuridad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98 % de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes ultra (n=201).

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso