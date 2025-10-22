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Descatalogado
Diseñado para recién nacidos
Anatómico y sin BPA
2 unidades
De 0 a 2 meses
Nuestro chupete para recién nacidos está especialmente diseñado para adaptarse a sus bocas y rostros pequeños. Su diseño ligero lo convierte en el chupete ideal y es adecuado hasta los 6 meses. La forma y el tamaño de la tetina ayudan al bebé en la transición a nuestras gamas ultra air y ultra soft para que sus necesidades de succión naturales siempre estén cubiertas
Cuando preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, una media del 98 % afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra de Philips Avent.
Nuestras tetinas ortodónticas están diseñadas para un desarrollo oral natural, estimulando la succión no nutritiva del bebé. Su formato simétrico y estrecho cerca del escudo, distribuye uniformemente la presión sobre la mandíbula, dientes y encías, ajustándose al interior del paladar único de cada bebé.
4.7
de 4
434
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Roro97tren
22/10/2025
España
Parte de la promoción
El producto me ha encantado
Lo recomiendo por su diseño simétrico y su tetina de silicona suave, que se adapta bien a la boca del bebé. Es fácil de limpiar y esterilizar, lo que garantiza una buena higiene. Este chupete ayuda a calmar a los bebés y su diseño ergonómico evita molestias en la piel sensible.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Debid
22/10/2025
España
Parte de la promoción
Magníficos chupetes para el inicio
Los chupetes "ultra smart nighttime de 0-2m" vienen en una caja con precinto de seguridad. Dando ese plus de tranquilidad de saber que nadie los ha tocado antes de su compra. Respecto al propio embalaje, sirve como trasportín para llevar los chupetes pero también es un esterilizador para microondas. El propio recipiente indica la cantidad de 0.25 ml/0.9 Oz (también marcado con una rayita por si no tienes medidor), 3 minutos a 750-1000 W de potencia y tienes que dejarlo reposar 5 minutos. Esto es una maravilla, ya que si no estas en casa puedes esterilizarlo sin miedo. Al tener la fluorescencia, ayuda mucho a la búsqueda nocturna en la cuna. Una pega que no me ha gustado, pero tampoco es imprescindible, es que no tiene el asa típica de algunos chupetes para su mejor agarre y poder engancharlo a la ropa. Tanto la tetina ergonómica y pequeñita, se ajusta perfectamente a un recién nacido.
Ventajas
Su adaptación a la boca del bebe
Contras
No tener asa para un mejor agarre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Pite
21/10/2025
España
Parte de la promoción
Buen producto
Lo recomiendo ya que para la noche se ve perfecto si lo pierde
Ventajas
El agarre y el brillo en la oscuridad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF075/17 ultra start Nighttime
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La prueba de consumidores en EE. UU. en 2023 muestra una aceptación del 98 % de la tetina Philips Avent texturizada utilizada en nuestros chupetes ultra (n=201).
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso