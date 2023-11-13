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  • Un chupete ligero y transpirable
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Descatalogado

Philips Avent Chupetechupete ultra air

SCF080

4.7
| (682) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Un chupete ligero y transpirable
Tranquilice a su bebé con un chupete que permite que su piel respire. El chupete Philips Avent ultra air cuenta con orificios extragrandes para mantener la piel seca. Su escudo ligero está diseñado para proporcionar el máximo flujo de aire. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Los agujeros de aireación extragrandes permiten que la piel del bebé transpire

Un chupete ligero y transpirable

  • Permite que la piel de su bebé respire

  • 0-6 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Deja que la piel respire

Deja que la piel respire

Los orificios de aire extragrandes ventilan la piel del bebé para mantenerla suave y seca.

Distintos diseños y colores

Distintos diseños y colores

La colección ultra air siempre está de moda. Sus coloridos diseños permiten que tú y tu bebé os divirtáis y vayáis a la última moda.

La textura ideal para una sensación de comodidad

La textura ideal para una sensación de comodidad

Todo en el chupete ultra air se ha diseñado para que sea ligero y cómodo, incluida la tetina suave.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

682

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

13/11/2023

España

España

A mi bebé le encantan estos chupetes

Me encantan estos chupetes tan planos y que tengan bastante ventilación. A mi bebé le gustan mucho y los dibujos son muy bonitos.

Ventajas

Comodos

Contras

Me gusta que la silicona sea más pqueñs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

12/11/2023

España

España

Un chupete estupendo

El niño se ha adaptado perfectamente al tamaño del chupete, lo ha cogido sin ningún problema. Además el diseño es muy bonito y el material es de buena calidad. En relación con la esterilización, el proceso es súper sencillo gracias al estuche, que también sirve para guardarlos. Volvería a elegirlo sin dudar

Ventajas

El material del producto

Contras

Ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/60 chupete anatómico

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Las pruebas de consumidores en EE. UU. en 2016-2017 muestran una aceptación media del 98 % de la tetina suave Philips Avent utilizada en nuestros chupetes ultra air y ultra soft para 0-6 meses y 6-18 meses.

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. La marca de chupetes número 1 en el mundo