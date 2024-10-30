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  • Se ajusta de manera cómoda a las curvas naturales rostro del bebé
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Descatalogado

Philips Avent SoothieCalmante

SCF099/20

4.1
| (335) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Se ajusta de manera cómoda a las curvas naturales rostro del bebé
Philips Avent Soothie se ha diseñado teniendo en cuenta los contornos naturales de la cara de su bebé. Su armazón curvo con forma de corazón no le estorbará ni en los ojos ni en la nariz. Está hecho de silicona apta para aplicaciones médicas y se distribuye en hospitales de toda Europa*.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Silicona de uso médico flexible

Se ajusta de manera cómoda a las curvas naturales rostro del bebé

  • Diseño de silicona de una pieza

  • 0-6 meses

  • Sin BPA (bisfenol A)

  • 2 unidades

Se ajusta de manera cómoda a las curvas naturales del rostro del bebé

Se ajusta de manera cómoda a las curvas naturales del rostro del bebé

Su armazón curvo con forma de corazón no le estorbará ni en los ojos ni en la nariz, ya que se adapta a las curvas naturales de la cara de su bebé.

Diseño de una sola pieza elaborado con 100% silicona de uso médico

Diseño de una sola pieza elaborado con 100% silicona de uso médico

Soothie cuenta con un diseño de una sola pieza, fabricada por completo de silicona de uso médico flexible. Nuestro equipo de expertos la ha creado especialmente para su recién nacido de 0 a 6 meses.

Distribuido por hospitales de toda Europa*

Distribuido por hospitales de toda Europa*

Avent Soothie de Philips es distribuido por los hospitales de toda Europa; el personal médico y de enfermería confían en él para calmar a los recién nacidos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

335

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

30/10/2024

España

España

El único que mi hija quiere

He probado varios chupetes y él único que ha cogido es este.Nada más dárselo, lo cogió.Se parece a la forma del pezón.Esta muy bien que venga en una portachupetes que sirve para desinfectar.

Ventajas

La forma de la tetina

Contras

El agujero tan pequeño para poner una cadena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

07/12/2021

España

España

Le gustan!

El tema chupetes es complicado porque los gustos de cada bebe son unicos . En este caso valoracion positiva

Ventajas

Comodos . Le gustan y son pequeños en la cara

Contras

No le veo ninguna pega

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete

03/12/2021

España

España

El único que ella quiere!

Nos gustan el producto mucho y nuestra niña también! El diseño Los colores La forma Todo super bien!

Ventajas

Los colores, diseño!

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Todos nuestros chupetes tienen la misma forma de tetina, diseño y material de una sola pieza, y vienen con una variedad de formas de escudo, incluidos aquello que se distribuyen en los hospitales de toda Europa.

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso