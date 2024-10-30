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Descatalogado
Diseño de silicona de una pieza
0-6 meses
Sin BPA (bisfenol A)
2 unidades
Su armazón curvo con forma de corazón no le estorbará ni en los ojos ni en la nariz, ya que se adapta a las curvas naturales de la cara de su bebé.
Soothie cuenta con un diseño de una sola pieza, fabricada por completo de silicona de uso médico flexible. Nuestro equipo de expertos la ha creado especialmente para su recién nacido de 0 a 6 meses.
Avent Soothie de Philips es distribuido por los hospitales de toda Europa; el personal médico y de enfermería confían en él para calmar a los recién nacidos.
4.1
de 4
335
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Babymoon
30/10/2024
España
El único que mi hija quiere
He probado varios chupetes y él único que ha cogido es este.Nada más dárselo, lo cogió.Se parece a la forma del pezón.Esta muy bien que venga en una portachupetes que sirve para desinfectar.
Ventajas
La forma de la tetina
Contras
El agujero tan pequeño para poner una cadena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Cristina124
07/12/2021
España
Parte de la promoción
Le gustan!
El tema chupetes es complicado porque los gustos de cada bebe son unicos . En este caso valoracion positiva
Ventajas
Comodos . Le gustan y son pequeños en la cara
Contras
No le veo ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
03/12/2021
España
Parte de la promoción
El único que ella quiere!
Nos gustan el producto mucho y nuestra niña también! El diseño Los colores La forma Todo super bien!
Ventajas
Los colores, diseño!
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Todos nuestros chupetes tienen la misma forma de tetina, diseño y material de una sola pieza, y vienen con una variedad de formas de escudo, incluidos aquello que se distribuyen en los hospitales de toda Europa.
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso