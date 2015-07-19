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Descatalogado
Ajuste perfecto para su recién nacido
De 0 a 2 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
El disco del chupete Mini es extrapequeño y ligero para bebés pequeños de hasta 2 meses.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo responden sus pequeños a las tetinas de Philips Avent y 9 de cada 10 bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.4
de 4
14
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Oia31
19/07/2015
España
Fantástico
Es un chupete pequeño y va muy bien en las primeras semanas. Creo que para prematuros tiene que ir muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF151/01 Chupete Mini
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF151/01 Chupete Mini
Emmy 87
19/10/2022
Deutschland
Das Produkt ist perfekt für Neugeborene
Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.
Ventajas
Klein und perfekter Sitz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF151/03 Mini-Schnuller
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF151/03 Mini-Schnuller
lisaeva80
21/04/2020
Italia
simpatica mela
Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.
Ventajas
piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione
Contras
Non ne ho trovati
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF151/00 Succhietto Mini
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF151/00 Succhietto Mini
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Fabricante del año (2014)
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo
Testado online con 100 madres, Reino Unido 2012